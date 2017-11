Neuer Geschäftsführer ist Radebeuler René Gubsch leitet jetzt die Volkshochschule im Landkreis Meißen.

René Gubsch (39) ist der neue Geschäftsführer der Volkshochschule, Landkreis Meißen. © VHS

Mit Wirkung vom 1. November ist René Gubsch als Geschäftsführer der Volkshochschule im Landkreis Meißen e. V. bestellt worden. Der 39-jährige Radebeuler übernimmt das Amt von Andrea Scholtz, welche seit dem Sommer die langjährige Geschäftsführerin Grit Tarnowski nach deren Weggang kommissarisch vertreten hatte.

Der gebürtige Sachse ist studierter Diplom-Pädagoge, verfügt über langjährige Führungserfahrung und ist seit sieben Jahren in leitenden Funktionen in der Bildungsbranche in Sachsen tätig. Zuletzt verantwortete er bei der ComCave College GmbH, einem Dienstleister in der beruflichen Erwachsenenbildung, als Leiter die Standorte Dresden und Chemnitz.

In seiner Antrittsrede würdigte René Gubsch die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre. Voller Tatendrang freue er sich auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Team. Gubsch skizziert die Herausforderung eines innovativen Bildungsdienstleisters der Zukunft im Landkreis Meißen mit den Schlagwörtern Bürgernähe, breites Angebotsspektrum und flexible Lernformen. (SZ)

