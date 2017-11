Neuer Gemeindesaal ist fast fertig Dort, wo früher der Pfarrer in Dippoldiswalde wohnte, ist jetzt ein Gemeindesaal entstanden. Am Wochenende wird er zum ersten Mal präsentiert.

Früher ein Pfarrhaus, wurde das Gebäude nun zum Gemeindezentrum umgebaut. © Egbert Kamprath

Die Kirchgemeinde Dippoldiswalde hat das ehemalige Pfarrhaus zum Gemeindezentrum umgebaut. Wesentliche Teile der Arbeiten sind abgeschlossen. Neu ist vor allem der Gemeindesaal, der im ersten Obergeschoss, wo früher die Pfarrerswohnung war, eingerichtet wurde. Er ist fast fertig. Daher lädt die Gemeinde am Sonntag, dem 12. November, nach dem Gottesdienst um 10.15 Uhr zum Treffen in dem neuen Raum ein, wie sie informiert. An diesem Tag ist keine förmliche Einweihung geplant, aber eine zwanglose Begegnung mit Liedern, etwas Essen und Trinken. Der Fußboden in dem Saal wird erst neu gemacht, wenn die Arbeiten im Dachgeschoss abgeschlossen sind und die Handwerker nicht mehr durch den Saal gehen müssen.

Die Gemeinde hat die beiden Obergeschosse völlig umgestalten lassen, teilweise in Eigenleistung. Den Großteil haben aber Fachfirmen übernommen. Bei dem Umbau wurde auch ein Aufzug eingebaut. (SZ/fh)

