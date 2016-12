Neuer Geldautomat kommt Weil die Sparkassenfiliale zu Jahresende schließt, springt Cardpoint in die Lücke.

Bürgermeister Hans-Joachim Weigel (DSU) informierte im Gemeinderat darüber, dass die Firma Cardpoint ab Januar einen Geldautomaten in Schönfeld aufstellen wird. Grund ist die Schließung der Sparkassen-Filiale im Ort. Damit verschwindet auch die Möglichkeit, hier Geld abzuheben. Cardpoint hat allerdings von der Sparkasse Meißen die Auskunft erhalten, dass es pro Jahr im Ort über 50 000 Kontobewegungen gibt. Das ist für den neuen Anbieter ausreichend. Der Automat wird am Einkaufsmarkt aufgestellt. Beim Geldabheben ist allerdings ein Obolus von einem Euro pro Vorgang zu bezahlen.

Außerdem wird es laut Weigel im Getränkemarkt Dittrich möglich sein, sich Geld auszahlen zu lassen, wenn man dort einkauft – allerdings nur in einer Höhe bis 200 Euro. „Damit haben wir in Schönfeld nach der Schließung zwar nicht die Taube auf dem Dach, aber den Spatz in der Hand“, umschreibt der Gemeindechef seine Anstrengungen für die Zeit nach Auszug der Sparkasse Meißen. Geldeinzahlungen und Beratungen sind allerdings in Schönfeld nicht mehr möglich, müssen von Sparkassen-Kunden in Großenhain, Dresdner Straße in Anspruch genommen werden.

