Neuer Gehweg zum Seniorenheim Um 40 Meter wird der Steig an der Prießnitztalstraße in Glashütte verlängert.

Die Senioren können bald besser in die Stadt gelangen.

Die Stadt Glashütte lässt den Gehweg an der Prießnitztalstraße verlängern. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) den Stadtrat. Die Arbeiten werden in zwei Wochen beginnen, sagt Bauamtsleiter Mario Wolf. Der neue Gehweg werde zwischen dem DRK-Seniorenheim und dem Haus Prießnitztalstraße 20 errichtet. Bisher endet der von der Innenstadt kommende Gehweg hier. Der zu bauende Gehweg werde etwa 40 Meter lang und zwischen 1,60 und 2,10 Metern breit sein. Den Auftrag dazu erhielt die in Dittersdorf ansässige Firma Heiko Schiebel. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund 16 000 Euro.

Mit dem Bau des Gehweges kommt die Stadt dem Seniorenheim entgegen. Bisher gab es nur über die Anliegerstraße Lindenstraße einen sicheren Fußweg. (SZ/mb)

