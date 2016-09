Neuer Gehweg an Wurgwitzer Schule Die Stadt will die Sicherheit für die Kinder an der Grundschule erhöhen. Auch ein Wendebereich wird gebaut.

So soll die Grundschule einmal aussehen, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Dann soll es auch einen neuen Fußweg geben. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Stadt baut momentan an der Straße „Zum Freibad“ in Wurgwitz. Zwischen dem Zugang zur Grundschule an der Straße „Zur Quäne“ und der Zufahrt zur Turnhalle entstehen mehrere Parkplätze. Außerdem wird auf der rechten Seite in Richtung Stadtzentrum ein 170 Meter langer Fußweg gebaut. Die Stadt lässt auch einen Wendebereich und eine Fläche für die Feuerwehr anlegen.

Damit soll die Sicherheit für Fußgänger in diesem Bereich erhöht werden, teilt Rathaussprecher Matthias Weigel mit. Besonders, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Am Standort in Wurgwitz saniert die Stadt derzeit die Grundschule „Am Albertschacht“. In dem Gebäude entstehen auch 160 neue Hortplätze sowie eine Kita mit 24 Krippen- und 100 Kindergartenplätzen. Die Stadt investiert insgesamt rund 10,5 Millionen Euro, ein Teil davon sind Fördermittel. Die Kinder werden momentan im Ausweichquartier in der alten Schule in Kleinnaundorf unterrichtet. Sie sollen voraussichtlich nach den Sommerferien 2017 wieder nach Wurgwitz ziehen.

Während der Arbeiten muss die Straße überwiegend halbseitig gesperrt werden. Zum Teil wird eine Ampel den Verkehr regeln. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis 4. November dauern und kosten etwa 85 000 Euro, 80 Prozent werden vom Freistaat finanziert.

