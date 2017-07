Neuer Garten für Kita-Kinder Für rund 230 000 Euro hat die Stadt Freital das Außengelände der Kita Sonnenblume umgestaltet. Auch Eltern haben es nun leichter.

Nach einem Dreivierteljahr sind die Bauarbeiten an der Kita Sonnenblume in Freital-Zauckerode nun abgeschlossen. Für rund 230 000 Euro hat die Stadt das Außengelände des Kindergartens und der Kinderkrippe umgestaltet. Der Bereich für die Kindergartenkinder war bereits im April fertig geworden. Nun sind auch die Arbeiten im Krippenbereich beendet.

Nachdem die Einrichtung nach vielen Jahren Leerstand im Jahr 2001 wiedereröffnet wurde, waren die Arbeiten dringend nötig. Denn bis auf ein paar kleinere Arbeiten, wurde am Außengelände der Kita nicht viel gemacht. So war der Rasen abgespielt und die Spielgeräte in die Jahre gekommen. Neben einer Nestschaukel und einem Klettergerüst gibt es noch eine Reihe weiterer neuer Geräte. Um Kosten zu sparen, sind die alten Geräte teils wiederverwendet oder erweitert worden. Die Optiker-Kette Fielmann stiftete einen Feld-ahorn und knapp 1 200 Sträucher, Blüh- und Kletterpflanzen.

Damit Eltern mit Kinderwagen künftig nicht mehr von der Oppelstraße durch den Spielbereich der Krippenkinder müssen, wurde der Zugang nur noch für Wirtschaftsfahrzeuge geöffnet. Eltern und Kinder gelangen stattdessen über die Straße der Stahlwerker zur Kita. Die Treppe, über die es aufs Gelände geht, ist extra umgebaut worden und nun auch mit Kinderwagen zu bewältigen.

Von den Gesamtkosten musste die Stadt lediglich 58 000 Euro selbst tragen. Der Freistaat steuerte Fördermittel in Höhe von 174 000 Euro bei. Die Einrichtung beherbergt 162 Krippen- und Kindergartenkinder. Aktuell sind 17 Erzieherinnen tätig.

