Neuer Fußweg wieder aufgerissen? Radeberger vermuten Baupfusch – der Grund für die Arbeiten ist ein ganz anderer.

Die Baustelle an der Dresdener Straße in Radeberg. © Thorsten Eckert

Wird der erst vor wenigen Monaten fertiggestellte Fußweg an der Dresdener Straße in Radeberg gleich neben der „Bratwurst-Tankstelle“ schon wieder aufgerissen, weil jemand vergessen hat, eine wichtige Leitung zu verlegen? Getuschelt wird das derzeit jedenfalls in der Bierstadt, seit hier Absperrbaken und Bagger stehen. Aber nein, der Fußweg wird nicht schon wieder aufgebaggert, sondern hier entstehen zwei weitere Einfamilienhäuser – und dafür werden derzeit die Voraussetzungen geschaffen, heißt es. Schon vor gut einem Jahr war hier an der Ecke zur Talstraße ja ein neues Haus entstanden, nun folgen weitere. Foto:

