Neuer Fußweg für Kreischaer Kirchweg geplant Auf der Straße soll Platz für Fußgänger geschaffen werden.

Der Kirchweg in Kreischa soll weiter ausgebaut werden. Nach der Instandsetzung des ersten Abschnitts zwischen der Schule und der Querstraße ist der Ausbau des Teilstücks zwischen Schule und dem Friedhof am Pfarrweg geplant. Ein Entwurf dazu war kürzlich im Technischen Ausschuss präsentiert und Varianten waren diskutiert worden. Dabei rückte die Idee in den Vordergrund, auf der schmaler werdenden Straße einen Fußweg zu errichten. Das soll mehr Sicherheit für Schüler, Kita-Kinder und Friedhofsbesucher bringen, erklärt Bürgermeister Frank Schöning (FBK). „Was die erforderlichen Grundstücke für den möglichen Fußwegbau betrifft, würden wir auf kommunalen Flächen bleiben.“ Man würde Grünstreifen opfern. Die Gemeinde beteilige sich an den Kosten.

Die Planungen werden nun überarbeitet. Der Gemeinderat entscheide dann über den konkreten Bauentwurf. Der Kirchweg wird mit Zuschüssen des Freistaats zur Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben erneuert – Schritt für Schritt. (skl)

