Neuer Fußweg an Freitaler Straße Der Bau beginnt am Montag. Die Straße wird zeitweise voll gesperrt.

© André Schulze

Am Montag beginnt auf der Freitaler Straße zwischen der Siedlerstraße und dem Buswendeplatz der Neubau eines Fußweges. Das teilt das Rathaus mit. Die Arbeiten sind in mehreren Bauabschnitten geplant. Die Straße ist meistens halbseitig, zum Teil auch voll gesperrt. Größtenteils wird der Fußweg in dem 280 Meter langen Abschnitt komplett neu angelegt. Zwischen Roter Fuchs und Siedlerstraße wird der Weg neu gepflastert. Die Bauarbeiten sollen im Juli 2017 abgeschlossen sein.

Wegen der engen Fahrbahnverhältnisse muss die Buslinie C auf der Freitaler Straße ab Montag bis zum Ende der Maßnahme eingestellt werden. Alle Fahrten enden am Dorfplatz. Die Vollsperrung der Freitaler Straße ist in der Zeit vom 7. November und 16. Dezember vorgesehen. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die Burgwartstraße, An der Winzerei und Dorfplatz. Die Stadt investiert rund 128 000 Euro in das Vorhaben. Davon sind rund 89 000 Euro Fördermittel. Für den anschließenden Weiterbau bis zur Dölzschener Straße ist bereits Fördergeld beantragt. (SZ)

