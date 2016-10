Neuer Fußboden für Nieskyer Kita In der Schleiermacherstraße ist die Sanierung in vollem Gange. Die Baumaßnahme steht unter besonderer Beobachtung.

Der Baubetrieb Frank Schubert aus Görlitz soll die Fußböden in der DRK-Kita Knirpsenland sanieren. Mit knapp unter 66 000 Euro hat er das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet. In den kommenden Monaten wird der gesamte Innenbereich des Hauses erneuert. Nachdem der Anbau der Nieskyer Oberschule wegen zu hohen Schadstoff-Werten gesperrt worden ist, steht die Kita-Sanierung unter besonderer Beobachtung. „Ist geprüft worden, dass uns nicht das gleiche passiert wie in der Oberschule“, erkundigt sich etwa Stadtrat Peter Silbe bei der Verwaltung.

„Wir werden alles tun, das zu prüfen“, versichert Sylke Seidel vom Bauamt. So müssten beispielsweise alle Baustoffe zertifiziert sein. Sie weist genau wie Nieskys Oberbürgermeisterin darauf hin, dass es an anderer Stelle keine Probleme mit dem krebserregenden Formaldehyd gab. Bei der Erweiterung der Krippe in Kosel oder der Sanierung des Konrad-Wachsmann-Hauses habe es beispielsweise keine Beschwerden gegeben. „Wir sind aber ein gebranntes Kind und fordern alles ab“, sagt Beate Hoffmann. Laut der Nieskyer Oberbürgermeisterin sind die Fördermittel bereits da, müssen aber noch abgerechnet werden. „Wir wissen gar nicht, ob wir das zeitlich alles schaffen“, sagt sie. Die Kita-Kinder sind während der mehrmonatigen Sanierung in ein Lehrlingswohnhein des Emmaus in der Bautzener Straße umgezogen. Die Kita in der Schleiermacherstraße ist Eigentum der Stadt und wird vom DRK betrieben. Niesky plant aber, das Gebäude im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages an den Betreiber zu übertragen.

zur Startseite