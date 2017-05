Neuer Fußballrasen für Königsblau Obwohl nach der Flut 2013 saniert, gibt es immer wieder Ärger um den Sportplatz. Das soll sich im Sommer ändern.

© Symbolfoto/Lutz Weidler

Der Platzwart des SV Königsblau Gohlis ist verzweifelt: „Wir haben alles getan, was wir tun können, trotzdem wird der Platz nicht besser“, sagt Ralf Hohensee. Das habe für den Verein sogar finanzielle Folgen. Weil der Fußballplatz nach Regen nicht bespielbar ist, müssen Spiele abgesagt oder umverlegt werden, wofür Kosten anfallen. Der Verein bat deshalb nun wiederholt die Gemeinde, als Eigentümer der Anlage nahe der S 88 aktiv zu werden. Im Rathaus gibt es auch bereits eine gute Nachricht: In der Spielpause zwischen Juni und August soll der Teil des Platzes, bei dem der Abfluss nicht gewährleistet ist, erneuert werden, kündigt Bauamtsleiter Holger Koßwig an. Auf eigene Kosten. Denn zwar sei der Platz nach der Flut 2013 neu gebaut worden und sieht die Gemeinde in dem Problem eine Sache der Gewährleistung, doch die beauftragte Firma gebe es so nicht mehr, und der damalige Subunternehmer will keine Verantwortung übernehmen. Ehe man sich vor Gericht streitet und teure Gutachten beauftragt, fließen die geschätzten 6 000 Euro aus der Gemeindekasse.

zur Startseite