Neuer Funkmast in Babisnau geplant

Im Kreischaer Ortsteil Babisnau ist der Bau eines Funkmastes geplant. Wie Bürgermeister Frank Schöning (FBK) mitteilt, soll er helfen, Löcher im digitalen Funknetz zu schließen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst würden immer wieder über Schwierigkeiten beim Empfang in Lungkwitz und anderen Teilen Kreischas berichten. Mit einer weiteren Basisstation könne das Problem behoben werden, sagt Schöning. Messungen hätten ergeben, dass Babisnau der optimale Standort für so eine Station sei. Laut Bürgermeister hat der Eigentümer des auserwählten Grundstücks bereits sein Einverständnis gegeben.

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge war 2015 der erste im Freiststaat, der die Umrüstung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz auf Digitalfunk abgeschlossen hatte. Über den neuen Funkmast will die Gemeinde in einer Einwohnerversammlung am Montag, 13. März, im Vereinshaus Kreischa, Haußmannplatz 8, informieren. (SZ/cb)

