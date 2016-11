Neuer Fotobildband ist so schön wie der alte 150 Fotos aus allen Ortsteilen sind in „Neue Bilder der Stadt im Grünen“. Die Vorgängerausgabe stammt noch von 2009.

Im Kulturschloss präsentierten Rathaus-Azubi Sophie Neumann (li.) und Leya Schröter (freiwilliges Jahr) den neuen Fotobildband der Stadt. Er kostet 19,90 Euro. © Klaus-Dieter Brühl

„Großenhain. Neue Bilder der Stadt im Grünen“ heißt der neue Bildband über Großenhain und seine Ortsteile, der zur Bilderkiste am Dienstagabend im Schloss druckfrisch verkauft wurde (Foto). Mehr als 150 Fotos zeigen darin die stimmungsvollen und abwechslungsreichen Gesichter der Röderstadt. In der Neuauflage finden sich hauptsächlich die Aufnahmen aus dem Fotowettbewerb wieder, zu dem die Stadtverwaltung im April aufgerufen hatte. Fotografen aus Großenhain und der Umgebung hatten sich daran beteiligt und ihre schönsten Aufnahmen eingesandt. Das waren 475 Bilder. Aus dieser Vielzahl hatte eine Jury in einer ersten Auswahlrunde 200 Bilder von 31 Fotografen für eine zweite, öffentliche Auswahlrunde im Ratssaal vorgeschlagen. Dann konnten die Großenhainer über die Fotos mitentscheiden, die in den neuen Bildband aufgenommen werden sollten (SZ berichtete). Fast alle Fotografen blieben dabei im Rennen. Ergänzt wurde diese Auswahl durch Fotoproduktionen der Stadtverwaltung.

„Die Fotos zeigen bekannte und weniger bekannte Ansichten. Das Buch nimmt den Betrachter mit über die Dächer der Stadt, lässt ihn in Stimmungen eintauchen und eröffnet überraschende Blickwinkel“, so Silvio Ihle von der Stadtverwaltung, der das Projekt maßgeblich mitbetreut hat.

Dazwischen lag der Tornado

Wer beide Bildbände, die sieben Jahre auseinander liegen, gegenüberstellt, wird merken: Der neue Band ist so schön wie der alte. Dazwischen lag allerdings der Tornado von 2010, der das Grün in Großenhain stark dezimiert hat. Das ist den neuen Fotos teilweise anzusehen. Allerdings ist auch anderes neu entstanden: so der Kinderboulevard am Schacht, das Bürgerzentrum Husarenviertel, die Umgestaltung im Preuskerviertel.

Von Hobby- und Berufsfotografen

Stammte das Titelbild des 2009er-Bildbandes noch von Nadja Heidrich vom Fototeam ND, so hat es diesmal Ingo Severin aufs Buchcover geschafft. Der Fotodesigner eröffnete im April 2011 sein Fotostudio in Großenhain. Für das Foto platzierte er den ehemaligen Stadtführer Klaus Förster als Karl Preusker an die Seeanlage. Zahlreiche Aufnahmen im Bildband stammen von Hobbyfotograf Steffen Peschel. Der neue Bildband wurde wieder vom Großenhainer activ Verlag erstellt und kostet 19,90 Euro. Seit gestern ist er unter anderem in der Großenhain-Information, der Zabeltitz-Information, im Kulturschloss, im Museum Alte Lateinschule und bei der Buchhandlung Thalia am Frauenmarkt erhältlich.

Der Fotobildband eignet sich nicht nur als originelles Geschenk aus Großenhain, sondern vor allem auch als schönes Weihnachtspräsent.

