Neuer Forschungsstandort in Bautzen Wenn das neue Laborgebäude der Studienakademie steht, soll hier mehr als Lehre und Ausbildung stattfinden. Ein neues Gesetz ermöglicht es.

So soll das neue Laborgebäude für die Studienakademie Bautzen aussehen. © Zeichnung: SIB/Kremtz Architekten Dresden

Bisher konnten sich Dozenten der Studienakademie allenfalls als Hobbyforscher privat engagieren. Die anstehende Novellierung des Gesetzes für Berufsakademien könnte das noch im ersten Halbjahr 2017 ändern. Das Gesetz sieht vor, die sieben Studienakademien in Sachsen zu vereinen. Bei diesem Zentralisierungsprozess sollen auch hochschulähnliche Strukturen an den Einrichtungen etabliert werden. „Das bringt für den Standort in Bautzen mit seinem technischen Schwerpunkt einen ganz großen Mehrwert, denn wir erhalten die Möglichkeit zu forschen“, betont Barbara Wuttke, die Direktorin der Bautzener Studienakademie.

Schon jetzt gibt es in den Kellerlaboren des Hauptgebäudes gute Mikroskope und andere Geräte zur Werkstoffprüfung. Die Situation wird sich um ein Vielfaches mit der Inbetriebnahme des neuen Laborgebäudes verbessern. Das lässt gerade der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement für 5,9 Millionen Euro neben der Studienakademie errichten. Mit dem Neubau des Laborgebäudes sollen auch moderne Geräte, unter anderem in der Medizintechnik, angeschafft werden. Wenn das neue Haus nach Plan im Herbst in Betrieb geht, besteht laut Wuttke hier die Chance, neben der Lehre und Ausbildung zusätzlich anwendungsbezogene Forschung zu betreiben. „Wir werden dann auch kleinen Unternehmen ein bisschen Forschungskapazität anbieten können“, sagt Barbara Wuttke.

Die Akademie hat aktuell rund 270 Praxispartner, von ihnen stammen 130 Betriebe aus dem Landkreis Bautzen und Görlitz. Barbara Wuttke könnte sich vorstellen, dass die Studienakademie Forschungsaufträge der Praxispartner übernimmt.

