Neuer Firmensitz im Technologiepark Der Freitaler Technologiepark wächst. Eine Sicherheitsfirma hat bald dort ihren neuen Standort.

Immer mehr Firmen siedeln sich im Technologiepark in Freital an. © Archivfoto: Karl-Ludwig Oberthür

Im Technologiepark an der Umgehungsstraße in Döhlen hat jetzt der Bau eines weiteren Firmensitzes begonnen. Auf einem rund 1 500 Quadratmeter großen Grundstück baut die Sicherheitstechnik-Firma Sullus ihren neuen Standort. Das Unternehmen ist derzeit zwischen Dresden und Freital, unweit der Tharandter Straße, ansässig. Wie Geschäftsführer Reinhard Sullus erklärt, habe jetzt der Aufbau des Fundaments begonnen. Entstehen soll ein zweigeschossiger Modulbau, der bei Bedarf noch erweitert werden könnte. Wann genau die Arbeiten beendet sein sollen, steht noch nicht fest.

Mit seinem Unternehmen, das in den 1980er-Jahren aus der Dresdner Firma Radio Quelle hervorgegangen ist, beliefert Sullus zum Beispiel Hauseigentümer oder große Wohnungsgenossenschaften mit Schlössern, Schließzylindern und Schlüsseln. Auf der Internetseite der Firma können sich die Kunden das gewünschte Sicherheitssystem individuell zusammenstellen. Dabei können sie auch entscheiden, welcher Hersteller es sein soll und welche Schlüssel in welche Schlösser passen. Einen Teil der Schließsysteme bauen Sullus und seine Mitarbeiter auch in Handarbeit zusammen. (SZ/win)

