Neuer Finanzplan für Feuerwache nötig Die Stadt Leisnig hat die Pläne für das neue Depot ändern müssen. Als Pilotprojekt wird das vom Freistaat nicht gefördert.

So sieht Planer Oliver Zache den neuen Feuerwehrstandort in Bockelwitz. Der soll den ehrenamtlichen Helfern von drei Ortswehren ordentliche Bedingungen bieten. Für die Finanzierung des Neubaus bedarf es eines neuen Planes. © Zeichnung: Architekturbüro Zache

Bis zum Jahresende wird der ehemalige Gasthof „Sächsischer Reiter“ in Bockelwitz verschwunden sein. Schon jetzt ist ein Teil des Gebäudes eingestürzt. Wie der Rest beräumt wird, darüber haben sich Vertreter der beauftragten Abrissfirma (DA berichtete) und der Kommune als Grundstückseigentümer in den vergangenen Tagen verständigt. Was nach der Brache kommt, steht schon fest: ein neues Feuerwehrdepot für die Ortswehren von Clennen, Naunhof-Beiersdorf und Naundorf. Wie das finanziert werden kann, will die Kommune in den nächsten Monaten überlegen. Denn der erste Plan geht nicht auf.

„Wir bekommen das neue Gerätehaus nicht als Pilotprojekt gefördert“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) am Mittwoch auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Die Stadt Leisnig hatte auf eine 90-prozentige Förderung spekuliert. Den hohen Satz sah die Kommune mit der Autobahnnähe, dem Nachholbedarf an den alten Depotstandorten sowie den Nachwuchssorgen gerechtfertigt.

„Zunächst einmal können wir von Bockelwitz aus viel schneller auf der Autobahn sein, wo die Feuerwehr überörtliche Aufgaben übernimmt“, erläuterte Uwe Dietrich vom Ordnungsamt, was unter anderem den Pilotcharakter ausmache. Hinzu komme, dass es sinnvoller ist, anstatt in drei desolate Standorte in einen modernen zu investieren und dort die Kräfte zu bündeln. Nur so sieht die Kommune Chancen, die Feuerwehrarbeit so attraktiv zu halten und in Zukunft zu gestalten, dass sich weiterhin Männer und Frauen für dieses Ehrenamt finden.

Das sächsische Innenministerium hat das Pilotprojekt so nicht gesehen. „Dafür hätten zwei selbstständige Kommunen in einen neuen Feuerwehrstandort investieren müssen“, erklärte der Rathauschef. Aus seiner Sicht passiert das in Bockelwitz im weitesten Sinne auch – allerdings verspätet. Tobias Goth erinnerte an die Gemeindefusion von Leisnig und Bockelwitz 2012. „Die vordringlichsten Aufgaben haben wir gelöst, jetzt ist die Feuerwehr an der Reihe“, findet der Bürgermeister. Doch das zählt offenbar nicht. Genauso wenig wie überörtliche und sogar landkreisübergreifende Kooperationen wie zum Beispiel mit der Feuerwehr in Böhlen.

Jetzt muss versucht werden, einen Plan B für die Finanzierung des neuen Depots in Bockelwitz zu finden. Die beim Landkreis für 2017 und 2018 beantragten Fördergelder fürs Feuerwehrwesen beansprucht die Stadt nicht mehr. „Stattdessen werden wir im kommenden Jahr einen neuen Förderantrag für 2019 stellen“, so Goth. Aber auch dann sei fraglich, ob es den Zuschuss in der benötigten Höhe gibt. Laut aktuellen Modalitäten könnte Leisnig für drei Fahrzeugstellplätze mit rund 500 000 Euro rechnen. Das wäre schon ein beträchtlicher Teil dessen, was der Landkreis jährlich an sämtliche Wehren in Mittelsachsen an Fördergeld verteilen kann.

Bleibt noch eine Finanzlücke von reichlich 300 000 Euro. „Wir werden sehen, ob und wie wir die schließen können“, so der Bürgermeister. Das Geld müsse in den nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme ist für ihn denkbar. Überdies solle geprüft werden, inwieweit Leisnig noch Finanzspitzen für strukturschwache Kommunen nutzen und beantragen kann. Diese Verfahrensweise sei mit den Stadträten abgestimmt.

Als Nächstes soll Goth zufolge der Bauantrag vorbereitet und eingereicht werden. Derzeit gibt es zunächst einen Vorbescheid. Nach dem können sich die Behörden ein solches Projekt an der Staatsstraße zwischen Polkenberg und Bockelwitz vorstellen. Erst nach einer Ausschreibung sieht die Stadt, wo sie „landet“. Nach der ersten Kalkulation standen unterm Strich reichlich 800 000 Euro für den Neubau von Fahrzeughalle, Sanitär- und Schulungsräumen. Für den Abriss stehen rund 77 000 Euro zu Buche und dafür 90 Prozent Fördergeld in Aussicht. Der Eigenanteil ist Bestandteil des genehmigten Haushaltplanes.

