Neuer Festsaal für Sebnitz Die Schiller-Apartments wachsen weiter. Neue Wohnungen und ein großer Saal sind jetzt fertig.

Susanne (2.v.l.) und Michael Walldorf (5.v.l.) wollen in dem neuen Festsaal auch Veranstaltungen für die Sebnitzer organisieren. © privat

Der neue Festsaal in den Schiller-Apartments in Sebnitz hat seine Feuertaufe bestanden. Wenn da auch etwas improvisiert werden musste. Michael und Susanne Walldorf, die Eigentümer der Schiller- Apartments an der Schillerstraße hatten dafür den Sebnitzer Schauspieler Dieter Bellmann gebucht. Doch der konnte nicht auftreten. Dafür haben Brückenschänkenwirt Andreas Motz und sein Gitarrenpartner Ingo Halama den Abend musikalisch gerettet. Der fertiggestellte Festsaal gehört zu einem weiteren Abschnitt, den die Bauherren in den letzten Monaten in der barrierefreien Wohnanlage absolviert haben. Aufgrund der Nachfrage hatten sie sich entschlossen, auch das mit zum Ensemble gehörende Gebäude Schillerstraße 17 zu sanieren. Das Haus konnte jetzt in Betrieb gehen. Die sechs neuen Wohnungen sind bereits vermietet. Im Erdgeschoss entsteht statt eines Ladens noch eine siebente Wohnung, die im nächsten Jahr bezugsfertig sein soll, sagt der Unternehmer. Mit den Bauarbeiten konnte auch der Saal fertiggestellt werden. Man sei mit Vereinen im Gespräch, um Veranstaltungen für die Bewohner der Schiller-Apartments und für die Sebnitzer zu organisieren. Außerdem kann der Saal auch angemietet werden. Eine Preisliste ist in Arbeit. Um das Catering müssen sich die Gäste selbst kümmern. Die Brückenschänke sowie die Bäckerei Gnauck seien dafür schon gebucht.

Die nächste spektakuläre Aktion kündigt sich bereits an. Am 28. November kommen die Balkone für die neuen Wohnungen. Ein Autokran hievt diese über das Dach des Hauses. Dafür ist die Straße gesperrt. Zur barrierefreien Wohnanlage gehören auch die Häuser Schillerstraße 11 bis 15, die bereits saniert wurden.

