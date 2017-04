Neuer Fall von Vogelgrippe Nachdem bei einem Bussard die Krankheit festgestellt wurde, gelten in Teilen von Radibor und Neschwitz jetzt Einschränkungen.

© Symbolbild: dpa

Die Ortsteile Radibor und Brohna der Gemeinde Radibor sind ab sofort zum Sperrgebiet erklärt worden. Grund, so teilt das Landratsamt mit, ist die Feststellung der Wildvogel-Geflügelpest bei einem tot aufgefundenen Bussard. Gleichzeitig wurde ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Es umfasst die Ortsteile Cölln, Kleinbrösern, Milkwitz, Schwarzadler, Quoos, Luppa, Neu Brohna, Camina, Merka, Luttowitz, Bornitz, Neu Bornitz der Gemeinde Radibor sowie den Ortsteil Luga der Gemeinde Neschwitz. Die Verfügungen bestehen bis auf Widerruf.

In den genannten Zonen haben beispielsweise Halter von Hunden und Katzen sicherzustellen, dass diese nicht frei umherlaufen. Des Weiteren gelten für dieses Gebiet Beschränkungen für Geflügelhaltungen. So darf Geflügel im Beobachtungsgebiet für die Dauer von 15 Tagen nicht an einen anderen Ort gebracht werden.

Gleichzeitig wird mitgeteilt, dass der Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet um Lohsa aufgehoben sind. Damit gibt es im Landkreis derzeit noch zwei weitere Sperrgebiete im Malschwitzer Ortsteil Guttau sowie in der Gemeinde Spreetal.

Detaillierte Informationen hält das Landratsamt im Internet bereit.

