Neuer Fall von Geflügelpest

In Bad Schandau ist diese Woche ein toter Kormoran gefunden worden. Bei dem Wildvogel wurde das Vogelgrippe-Virus H5N8 nachgewiesen. Es ist der inzwischen zehnte Fall von Vogelgrippe im Kreis. Das hat erneut Konsequenzen für Geflügelzüchter in der Sächsischen Schweiz. Für Geflügel gilt nun wieder eine strikte Stallpflicht. Diese wurde für Sachsen erst vor wenigen Tagen aufgehoben. Nachdem das Virus nachgewiesen wurde, hat das Landratsamt einen Sperrbezirk sowie ein sogenanntes Beobachtungsgebiet festgelegt.

Hunde- und Katzenbesitzer müssen sich in diesem Sperrbezirk ebenfalls an Regeln halten. Die Halter haben sicherzustellen, dass ihre Tiere dort nicht frei herumlaufen, da sie bei Kontakt mit Vögeln das Virus verbreiten könnten. Die Ordnungsbehörden kontrollieren das. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, müsse mit Restriktionen rechnen. 25 Bußgeldbescheide habe das Landratsamt schon ausgestellt. (SZ)

