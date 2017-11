Neuer Fähranleger geht in Betrieb Doch erst einmal nur der auf Königsteiner Seite. Dort verbessert sich die Situation für die Fahrgäste erheblich.

Am Fähranleger in Halbestadt wird noch gebaut. © Unger

Seit Mai wird an den Fährstellen in Königstein und Halbestadt gebaut. Sie sollen behindertengerecht werden. Für Kritik sorgten währenddessen unter anderem die steilen Treppenzugänge zu den Fähranlegern. Damit ist es bald vorbei.

Zumindest auf Königsteiner Seite. Dort soll am Dienstag, dem 21. November, die Fährstelle auf den originalen Fähranleger umgelegt werden, so die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH (OVPS). Die Zugänge zu diesem sind behindertengerecht umgebaut worden. Außerdem werde man am Dienstag den provisorischen Fähranleger zurückbauen. Wegen der Umbauarbeiten wird an diesem Tag in der Zeit von etwa 9 bis 12 Uhr die Fähre nicht fahren. Danach kann die Fährstelle barrierefrei erreicht werden. Für Fahrradfahrer, Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Personen mit Gehschwierigkeiten eine deutliche Erleichterung.

Wann die Fährstelle auf der gegenüberliegenden Elbseite, in Halbestadt, auf die umgebaute Anlegestelle umgesetzt wird, konnte die OVPS noch nicht sagen. Man sei auch stark vom Wetter abhängig, hieß es. Sicher ist, dass in der Zeit vom 27. November bis 2. Dezember die Straße Halbestadt, in Höhe der Nummer 17 wegen Bauarbeiten im Rahmen des Neubaus der Fähranlage voll gesperrt wird. Halbestadt kann in dieser Zeit über den Wäldchenweg von Ebenheit erreicht werden. (SZ/kk)

