Neuer Engpass auf B 172 Die Stadtwerke Pirna verlegen eine Fernwärmeleitung für das Scheunenhofcenter. Das aber bringt den Verkehr ins Stocken.

Auf der B 172 in Pirna droht erneut Stau. © Symbolbild dpa

Pirna. Kaum sind die Baustellen an der Maxim-Gorki-Straße und der Breiten Straße in Pirnas Innenstadt verschwunden und die Trassen wieder in beide Richtungen befahrbar, kommt am 29. November ein neuer Engpass hinzu, der den Verkehr auf der B 172 für die Dauer eines Monats ins Stocken bringt: Nach Auskunft der Stadtverwaltung bauen die Stadtwerke Pirna bis zum 22. Dezember dieses Jahres entlang der innerstädtischen Bundesstraße eine neue Fernwärmeleitung für das künftige Einkaufszentrum am Scheunenhof.

Betroffen ist der Fahrstreifen in Richtung Sonnenstein auf dem Abschnitt zwischen dem Haus Königsteiner Straße 6 b und der Einmündung zur Kochstraße. Die Fernwärmeleitung wird zwar größtenteils im Fußweg verlegt, die Fachleute brauchen aber Platz auf der Fahrbahn für die Baufahrzeuge, deshalb wird die Straße eingeengt. Die Stadt bittet daher alle Kraftfahrer, die aus Richtung Heidenau ins Pirnaer Zentrum wollen, über Gorki- und Bahnhofstraße zu fahren.

