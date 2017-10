Neuer Einkaufsgutschein lockt Kunden Der Coupon kann in vielen Radebeuler Geschäften eingelöst werden und soll die lokalen Händler unterstützen.

Nur einen oder doch lieber gleich fünf Gutscheine? Die Kunden können entscheiden, wie viel Wert sie verschenken wollen. Im Dessousgeschäft von Susan Gommlich ist eine der sieben Verkaufsstellen in der Stadt. Eingelöst werden kann der Gutschein aber in weit mehr Geschäften. © Arvid Müller

Im Dessous- und Bademodengeschäft Susan W. auf der Bahnhofstraße hängt das kleine Schild direkt neben der Eingangstür. „10 Euro Geschenkgutschein“ steht dort, darunter sind Motive aus Radebeul zu sehen. In vielen Schaufenstern im gesamten Stadtgebiet ist dieser Aushang jetzt aufgetaucht. Was steckt hinter der Aktion?

Die Ideen für den Gutschein hatten die Radebeuler Wirtschaftsfrauen, sagt Gabriele Bäßler von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Ihr Ziel: Die Radebeuler sollen öfter vor Ort einkaufen und ihr Geld weniger in den Elbepark tragen oder beim Online-Shopping ausgeben. Um die Kaufkraft ist es in der Stadt gut bestellt. 2016 hatte jeder Radebeuler im Durchschnitt 6 648 Euro allein für Einkäufe im Einzelhandel zur Verfügung. Damit lagen die Radebeuler deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Zum Vergleich: Die Dresdner verfügten über 94 Prozent der durchschnittlichen bundesdeutschen Kaufkraft, die Meißner nur über 87 Prozent.

Doch bei den lokalen Händlern kommt auch in Radebeul zu wenig von diesem Geld an. In den kleinen Läden vor Ort wird immer seltener eingekauft. Die Wirtschaftsfrauen haben sich deshalb Gedanken gemacht, welchen Anreiz sie schaffen können, damit die Radebeuler wieder öfter in die lokalen Geschäfte gehen. „Wir haben recherchiert, wie andere Städte das machen“, sagt Gabriele Bäßler. In manchen Gemeinden werden elektronische Karten verteilt, mit denen man in den Geschäften Punkte sammeln und die später als Rabatte einlösen kann. Doch die Wirtschaftsfrauen wollten etwas Simpleres. Fündig wurden sie in Meißen. Dort gibt es seit 2015 einen Einkaufsgutschein. „Die Meißner hatten nichts dagegen, wenn wir das Konzept übernehmen“, sagt Gabriele Bäßler. Deshalb hat jetzt auch Radebeul einen Einkaufsgutschein.

Und so funktioniert’s: Wer ein Geschenk braucht, kann den Gutschein in sieben Geschäften kaufen. Ausgabestellen sind das Staatsweingut Schloss Wackerbarth, die Oil-Tankstelle an der Meißner Straße, auf der Bahnhofstraße das Dessousgeschäft Susan W. und das Reisebüro Wintraken und auf der Hauptstraße die Pfennig-Oase, Radebeuler Süßwaren und die Touristinformation. Wer den Gutschein geschenkt bekommt, kann ihn anschließend in einer von 55 Annahmestellen einlösen. Darunter sind auch Gaststätten und Weingüter. Außerdem Modeboutiquen, Buchläden, Lebensmittelgeschäfte, Uhrenmacher, Optiker, Kosmetikstudios, Physiotherapeuten, Blumenläden, die Yachtschule und jede Menge mehr.

„In Radebeul gibt es so viele Geschäfte, von denen viele gar nichts wissen“, sagt Gabriele Bäßler. Sie hofft, dass bald noch mehr Händler mitmachen. „Für die Geschäfte gibt es kein Risiko.“ Denn der Geldaustausch zwischen den Läden ist genau geregelt, damit keiner Miese macht. Die Stadt fungiert als Mittler. Die Ausgabestellen melden der Stadt, wie viele Gutscheine sie verkauft haben und überweisen das eingenommene Geld an die Verwaltung. Auch die Geschäfte, in denen Gutscheine eingelöst wurden, melden sich bei der Stadt und bekommen dann das Geld überwiesen.

Seit Mitte September gibt es den Radebeuler Gutschein jetzt. Knapp hundertmal wurde er seitdem verkauft. Das anstehende Weihnachtsgeschäft soll nun Schwung den Verkauf bringen. „Es wird ja immer schwieriger, ein passendes Geschenk zu finden“, sagt Gabriele Bäßler. Da sei der Gutschein eine gute Alternative. 4 000 Stück wurden gedruckt. 2018 soll es neue mit anderen Fotomotiven geben. Die Coupons vom Jahr 2017 bleiben dann trotzdem gültig. Sie können bis drei Jahre nach dem Kauf eingelöst werden.

zur Startseite