Neuer Einkaufsgutschein für lokale Geschäfte Radebeuler Händler und Gastronomen wollen damit auf sich aufmerksam machen.

Ab September soll es die Gutscheine im Wert von zehn Euro bei verschiedenen Ausgabestellen zu kaufen geben. © Stadtverwaltung Radebeul

Zum Einkaufen fahren viele Radebeuler nach Dresden, oder sie bestellen online. Für die lokalen Händler für Ort ist das ein Problem. „Analysen belegen, dass ein großer Teil der Radebeuler Einkommen und damit Kaufkraft nicht in unserer Stadt verbleiben, sondern in andere Städte beziehungsweise den Interneteinkauf abfließen“, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit.

Um das positiv zu verändern, haben sich die „Radebeuler Wirtschaftsfrauen“ etwas einfallen lassen. Mit dem Radebeuler Einkaufsgutschein soll der lokale Handel unterstützt werden.

Ab September soll es die Gutscheine im Wert von zehn Euro bei verschiedenen Ausgabestellen zu kaufen geben. In zahlreichen anderen Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsunternehmen in der Stadt können sie dann wiederum eingelöst werden. „Bereits innerhalb kurzer Zeit haben circa 40 Unternehmen ihr Interesse als Ausgabe- beziehungsweise Akzeptanzstelle gezeigt“, sagt Leder.

Als Ausgabestellen haben sich bisher registrieren lassen: das Staatsweingut Schloss Wackerbarth, in der Hauptstraße die Touristinformation, die Pfennig-Oase und Radebeuler Süßwaren. Außerdem soll es die Gutscheine zu kaufen geben im Dessousladen von Susan W. in der Bahnhofstraße und in der Oil-Lößnitztankstelle. Interessierte Unternehmer, die ebenfalls als Ausgabe- oder Akzeptanzstelle agieren möchten, können sich noch bis zum 10. August per E-Mail melden an wifoe@radebeul.de.

