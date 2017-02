Neuer Eingang für das Kino Rietschen erhält fast eine halbe Million Euro Fördergeld. Davon soll der Dorfkern sichtbar profitieren.

Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer hat schon eine klare Vorstellung vom neuen Kinovorplatz an der Bundesstraße. Die Pläne hat er am Montag dem Rietschener Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk und dem sächsischen Staatssekretär Herbert Wolff erläutert. Bund und Land geben Geld für das Vorhaben. Foto: André Schulze © andré schulze

Der erste Gratulant, der Rietschen am Montagvormittag zu zwei Fördermittelbescheiden mit einem Gesamtvolumen von fast 475 000 Euro beglückwünscht, ist der Görlitzer Landrat. „Rietschen hat es sich verdient“, sagt Bernd Lange und erinnert an den schwierigen Strukturwandel der Gemeinde. Kaum eine Kommune im Landkreis habe nach der Wende vergleichbare Verluste erfahren, sagt der Landrat und erinnert an die zwei großen weggebrochenen Betriebe im Ort.

Mit dem Geld aus dem Förderprogramm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ hat Rietschen nun die Chance, Vergangenes neu zu gestalten. „Es ist wichtig, dass sich die Gemeinde ein Zentrum schafft“, so der Landrat. Mit der Investition in den Erlichthof habe Rietschen schon in der Vergangenheit Mut bewiesen und früh mit der Revitalisierung der Gemeinde begonnen, lobt Bernd Lange.

Das Gelände des ehemaligen Glasbetriebs Fema ist heute die Adresse der Freien Oberschule, einer Bücherei, eines Kegelrestaurants und verschiedener Firmen. „Man hat den Komplex immer als Chance und nicht als Risiko verstanden“, sagt Bernd Lange anerkennend. Er wähnt das Fördergeld in Rietschen daher gut angelegt.

Mithilfe der Finanzspritze von Bund und Land soll nun unter anderem das Freigelände der Fema aufgewertet werden. So sind beispielsweise Spielgeräte geplant, erklärt Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer. Außerdem will die Gemeinde das Gelände rund um ihr Kino an der Bundesstraße umgestalten. Gemeinderat Helmut Perk vom Planungsbüro Sweco hat die Pläne am Montagvormittag bei der Übergabe der Fördermittelbescheide vorgestellt. Der Eingang zum Kino soll sich in Zukunft an der Bundesstraße befinden. Der Vorplatz wird auf das Niveau des geplanten Mehrgenerationenhauses auf dem Nachbargrundstück angehoben. Verschiedene Bänke, eine Pergola sowie eine Natursteinmauer sollen den neuen Kinovorplatz aufwerten.

Hinter dem Kino-Gebäude entstehen 16 Stellflächen und auch einen Wendeplatz für die Feuerwehr sehen die Pläne vor. Doch es entsteht nicht nur Neues, es verschwindet auch Altes. So werden sich die Toiletten für die Kinobesucher in Zukunft im eigentlichen Gebäude befinden. Der vorgelagerte Anbau an das Kino in der Rothenburger Straße soll abgerissen werden und so der Giebel des historischen Hauses wieder besser zur Geltung kommen. Doch gegenwärtig hängt noch immer ein Zettel in einem der Kino-Fenster, der auf den laufenden Rechtsstreit zwischen der Gemeinde und den bisherigen Betreibern hinweist. Aufgrund dessen ist das Lichtspielhaus auch noch immer geschlossen. Laut Rietschens Bürgermeister gibt es aber Gespräche. „Wir gehen davon aus, dass wir das in den nächsten drei bis vier Monaten hinbekommen“, sagt er auf Nachfrage. So lange wird das Kino geschlossen bleiben.

Der Konflikt über die Fortführung des Kinos wird von vielen Besuchern in und um Rietschen bedauert. Denn das Lichtspielhaus ist auch bei Auswärtigen beliebt gewesen. Der Verein Kinocafé Rietschen will es mit der Rückendeckung der Gemeinde gerne in die Zukunft führen. Die beiden bisherigen Betreiber aber möchten das Kino nicht aufgeben und verweisen auf einen bestehenden Vertrag mit der Gemeinde. Hinter den Kulissen wird nun an einer versöhnlichen Lösung gearbeitet.

Bei einer Besichtigung vor Ort hat Ralf Brehmer dem angereisten Umweltstaatssekretär Herbert Wolff erklärt, dass das Kinogebäude künftig vielfältiger genutzt werden soll. Die Vision der Rietschener gefällt dem Gast, der die Fördermittel überbracht hat. „Was wir brauchen sind Ideen“, so Herbert Wolff. Das Förderprogramm soll ganz gezielt genutzt werden, um alte Bausubstanz zu beseitigen oder neu zu nutzen. Wie schon 2016 werden dafür auch in diesem und im nächsten Jahr jeweils zehn Millionen Euro bereitgestellt. Der Landkreis Görlitz hat davon bisher stark profitiert. So ist mit 2,77 Millionen Euro alleine im vergangenen Jahr mehr als ein Viertel der Gesamtsumme in Ostsachsen investiert worden. In diesem Jahr hat Rietschen als erste Gemeinde eine Förderzusage erhalten.

Die Freude bei den Rietschenern ist am Montagvormittag groß. Noch in Karnevalslaune dankt Gemeinderat Helmut Perk dem Staatssekretär dann auch mit einem jecken Schenkelklopfer. „Herr Wolff“, sagt er in Anspielung an den auffällig gewordenen Wolf Pumpak, „Sie sind kein Problemwolf, sie sind ein Glücks-Wolff!“

