Neuer Eigentümer, neue Wohnungen Im Eckhaus Bischofsstraße/Kinostraße und damit mitten in der Stadt Bischofswerda entstehen elf neue Wohnungen. Der neue Hausherr kommt aus Großröhrsdorf.

Bis vor wenigen Wochen befand sich im Erdgeschoss das Sozialkaufhaus. Jetzt wird das gesamte Gebäude saniert. © Ingolf Reinsch

Elf moderne Wohnungen entstehen im Haus, in dem bis vor Kurzem das Bischofswerdaer Sozialkaufhaus untergebracht war. Hauseigentümer Dirk Timm plant mit fünf Zwei-Raum-Wohnungen, zwei Drei-Raum-Wohnungen, drei Vier-Raum-Wohnungen und einer ganz großen Wohnung mit fünf Zimmern. Die Größen werden zwischen 45 und reichlich 100 Quadratmetern liegen, sagte er auf Anfrage. Bei den Mieten orientiere er sich am ortsüblichen Niveau. Beim sanierten Altbau mit hohem Wohnkomfort zahlt man in Bischofswerda je nach Lage zwischen 5,50 und 6,50 Euro pro Quadratmeter,

Im Sommer nächsten Jahres sollen die Mieter einziehen können.

Wohnungen statt Geschäft

Die Bauarbeiten haben jetzt begonnen. Die Wohnungen in den oberen Etagen werden komplett saniert – sämtliche Leitungen, Fußböden, Fenster werden erneuert, Bäder eingebaut und zur Hofseite Balkone angebaut. Das Geschäft im Erdgeschoss wird fürs Wohnen umgebaut. Hier entstehen drei Zwei-Raum-Wohnungen, die barrierefrei und damit senioren- bzw. behindertengerecht sind. Die beiden Schaufenster zur Karl-Liebknecht-Straße zu verschwinden zugunsten von vier kleineren Fenstern. Damit bekommt das rund 100 Jahre alte Haus sein ursprüngliches Aussehen zurück. Das Geschäft wurde erst später darin eingerichtet. Die Klinkerfassade wurde bereits in vergangenen Jahren saniert.

Dirk Timm erwarb das Haus im vergangenen Jahr von der städtischen Wohnungswirtschaft und Bau GmbH. Er selbst kommt aus Großröhrsdorf, ist dort in der Wohnungsverwaltung tätig. Mit dieser und weiteren Investitionen wird das Areal von Karl-Liebknecht- und Bischofstraße deutlich aufgewertet. Gerade dort stehen mehrere Häuser leer, sind größtenteils stark sanierungsbedürftig.

Auch am anderen Ende der Karl-Liebknecht-Straße entstehen zurzeit neue Wohnungen. Ein Dresdner Unternehmer mit Bischofswerdaer Wurzeln saniert dort ebenfalls ein Mehrfamilienhaus. Die Außensanierung ist abgeschlossen – stimmiges Grau-Weiß, ein Hingucker. Jetzt läuft der Innenausbau. Dort entstehen sieben Wohnungen – je eine Fünf- und Zweiraumwohnung sowie fünf Dreiraumwohnungen, alle hochwertig ausgestattet. Hauseigentümer und Bauherr Jürgen Petraschk setzt darauf, gediegen zu bauen. „Es ist eine aufwendige Kernsanierung. Für uns zählt Qualität statt Schnelligkeit“, sagte er im Sommer auf Anfrage. (SZ/ir)

