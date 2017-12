Neuer Eigentümer gesucht Die Gemeinde will das Gebäude Nummer 15 in Kattnitz verkaufen. Ein Gutachten zum Kaufpreis gibt es bereits.

Die Gemeinde will das Haus Nummer 15 in Kattnitz mit sechs Wohneinheiten verkaufen. Das Grundstück mit Gebäude wird mit knapp 121 000 Euro bewertet. Foto: Dietmar Thomas © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Ostrau. Die Gemeinderäte beschlossen, dass das Grundstück Nummer 15 in Kattnitz verkauft werden soll. Wichtig ist ihnen, dass es möglichst ein heimischer Interessent erwerben soll. „Dadurch ist es uns möglich, den Verkauf so zu steuern, dass der künftige Besitzer zuverlässig ist. Das sind wir unseren Mietern schuldig“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) zur Ratssitzung. Bei der Teilnahme an einer bundesweiten Grundstücksauktion sei das nicht der Fall. Schilling erinnert ans Bernds Gut in Kiebitz, das einen ausländischen Besitzer hatte, der nicht greifbar war. Am Ende musste der Kreis eine Ersatzvernahme wegen Gefahr im Verzug vornehmen.

„Wir wollen, dass das Wohnhaus in seriöse Hände kommt. Das ist für den Verkauf entscheidend und nicht das höchste Kaufangebot“, so der Bürgermeister. Allerdings dürfe der Preis auch nicht unter dem Schätzgutachten in Höhe von knapp 121 000 Euro liegen. Dann würde die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises ihr Veto einlegen, da die Kommunen nicht unter Preis verkaufen dürfen. „In das Gebäude wurde in den letzten Jahren nicht investiert, nur notwendige Reparaturen durchgeführt, so Schilling. Lediglich der Bau der vollbiologischen Kläranlage musste realisiert werden.

Laut dem Gutachten sei ein Investitionsstau von 72 000 Euro vom Sachverständigenbüro Zemmrich festgestellt worden. Das Grundstück hat eine Fläche von 1330 Quadratmetern, auf dem sich das Wohngebäude, ein Nebengebäude, Pkw-Stellflächen und eine Privatgarage befinden. Um diese ging es auch einer Mieterin, die Land von der Gemeinde für den Bau der Garage und eines Gartenhauses gepachtet hatte. „Der Verkauf bricht nicht das Mietrecht. Die Betroffenen brauchen keine Befürchtungen zu haben “, sagte der Bürgermeister.

Wenn es zu einem Kaufvertrag komme, werde dieser so gestaltet, dass der Käufer in die vertraglichen Verpflichtungen der Verpachtung eintritt. „Der Abriss der Objekte sei nicht vorgesehen, da sie im Einvernehmen mit der Kommune gebaut worden sind, so Schilling.

Dem Verkauf wurde grundsätzlich zugestimmt, da es keine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, kommunale Wohnungen vorzuhalten. „Wir wollen uns von Einzelobjekten trennen und uns auf die Neubauten an der Oschatzer Straße konzentrieren“ sagte der Bürgermeister.

Das durch den Verkauf eingenommene Geld soll dann auch in diese Gebäude investiert werden. „Da gibt es einiges zu tun. Ich denke da an die Sanierung der Fassaden und den Anbau von Balkonen“, so der Bürgermeister.

Mit dem Grundsatzbeschluss wurde die Gemeinde von den Räten beauftragt, das Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten in Eigenregie zu veräußern. Sollte dies nicht innerhalb des ersten Quartals 2018 gelingen, wird der Rat informiert und ein Makler mit dem Verkauf beauftragt.

