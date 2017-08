Gut zu wissen Neuer Drogeriemarkt Seit es die zwei Schlecker-Märkte nicht mehr gibt, wünschen sich viele Zille-Städter wieder einen Fachmarkt. Am Montag öffnet nun eine dm-Filiale.

Bis zur Eröffnung am Montag früh gibt es noch viel zu tun. Doch Marktleiterin Kerstin Wagner freut sich auf den Start des neuen dm-Marktes in Radeburg. Denn das Interesse der Zille-Städter sei jetzt schon sehr groß.

Die Außenansicht des neuen dm-Marktes in Radeburg.

Noch sieht es vor dem Gebäude gegenüber dem neuen Lidl-Markt am Radeburger Lindenweg sehr nach Baustelle aus. In zwei Containern stapeln sich Verpackungen. Erdhaufen neben dem Eingang und fehlende Pflastersteine wirken nicht gerade einladend. Wer trotzdem an die Glastür tritt, kann seit Donnerstagabend aber zumindest schon einmal sehen, was sich dahinter tut.

Ende vergangener Woche waren dort die Regale für den neuen dm-Drogerie-Markt aufgebaut worden. Eröffnet wird dieser am Montag, 8 Uhr. Am Sonnabend konnten Filialleiterin Kerstin Wagner und ihr Team dann mit dem Einräumen der Waren beginnen. Und da gab es reichlich zu tun. Denn der Markt bietet auf 650 Quadratmetern ein umfangreiches Sortiment mit über 12 500 Drogerieartikeln aus den Bereichen Schönheit, Haushalt, Baby, Foto und Ernährung an, wie die Marktleiterin sagt.

Die 41-Jährige, die in Bretnig-Hauswalde zu Hause ist, hat bis letzte Woche noch den dm-Markt am Dresdner Fetscherplatz geleitet. Auch für die Filiale der Drogerie-Kette auf dem Berliner Ku’damm hatte die Oberlausitzerin in der Vergangenheit schon den Hut auf. „Ich mag Abwechslung.“

In den neuen Markt in Radeburg hat sie einige ihrer bisherigen Kolleginnen mitgenommen. Auch einen Lehrling. Insgesamt sind 13 neue Arbeitsplätze entstanden. „Doch dabei wird es sicher nicht bleiben“, sagt Kerstin Wagner optimistisch. Denn eines hat sie bei ihren Vorabbesuchen bei Gewerbetreibenden und in Kitas in der Stadt bereits gemerkt: „Das Interesse der Radeburger an unserem Markt ist riesengroß.“ Das habe sie so bisher noch nicht erlebt.

Für Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) ist das indes keine Überraschung. Seit sie vor vier Jahren das Amt übernommen hat, äußerten viele Zille-Städter ihr gegenüber immer wieder den Wunsch, endlich wieder einen Drogerie-Markt im Ort zu haben. Zwar gibt es vier Supermärkte und obendrein viele weitere Läden, aber eben keinen Fachmarkt. Die beiden Schlecker-Filialen schlossen mit der Pleite des Unternehmens.

Eigene Bemühungen der Stadt, eine Drogerie-Kette nach Radeburg zu holen, blieben allerdings erfolglos. „Das Problem war wohl vor allem, dass es kein brauchbares Gebäude zum Anmieten gab.“ Eine Chance bot sich schließlich mit den Plänen von Lidl, seinen in die Jahre gekommenen Markt durch einen neuen zu ersetzen. Michaela Ritter sprach den Wunsch der Radeburger an und der Discounter war am Ende bereit, ein zweites Gebäude zu errichten. Nachdem Lidl dieses während der Zeit des Abrisses des alten und dem Bau des neuen Marktes als Interimsfiliale genutzt hatte, wurde das Haus nach dessen Eröffnung Mitte Mai für den eigentlichen Nutzer umgebaut.

Für die Eröffnungswoche hat das dm-Team zahlreiche Aktionen im und vor dem Markt vorbereitet. Jeden Tag gibt es etwas anderes zu entdecken. Wo es möglich war, habe sie Anbieter aus Radeburg mit einbezogen. Das soll auch bei künftigen Aktionen so sein.

