Neuer Dorfplatz für Goltzscha Eigentlich sollte schon im Vorjahr gebaut werden – doch plötzlich waren die Fördermittel alle.

Nach dem Hickhack um Fördermittel im vergangenen Sommer gibt es nun gute Nachrichten für den kleinen Nünchritzer Ortsteil Goltzscha: Das Dorf bekommt endlich einen Dorfplatz. Dort soll künftig zum Beispiel der Weihnachtsmarkt stattfinden.

Nach den ursprünglichen Plänen soll dafür die Brache an der Kreuzung zwischen Dorfstraße und der Straße Am Bad für etwa 76 000 Euro ausgebaut werden. Der Platz wird befestigt, erhält auf Wunsch der Anwohner eine Feuerstelle, Bäume, Bänke, Fahrradständer und auch einen Sandkasten. Ursprünglich hatte die Kommune dafür Unterstützung aus dem Fördertopf des Landes zur Sanierung von Dorfplätzen beantragt – doch die Mittel waren schon verteilt, als der Nünchritzer Antrag einging. Deshalb versuchte es die Gemeindeverwaltung über das Elbe-Röder-Dreieck und dessen Leader-Entwicklungsfonds. Mit Erfolg: Der Fördermittelbescheid liegt schon im Rathaus, so Bürgermeister Gerd Barthold (CDU). Ebenso ist bereits der Bescheid für die Unterstützung der Sanierung des Seitenastes der Glaubitzer Straße eingetroffen. Das werden nun die ersten beiden Baumaßnahmen für 2017. (SZ/ste)

