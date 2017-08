Neuer Dirigent gibt seinen Einstand Die Elbland Philharmonie spielt am Sonnabend in der Deubener Christuskirche. Es ist der erste Auftritt von Ekkehard Klemm.

In der Christuskirche in Deuben gibt es am Sonnabend eine Premiere. © Andreas Weihs

Premiere in der Deubener Christuskirche: Bei einem Konzert am Sonnabend ab 18 Uhr werden die Musiker der Elbland Philharmonie Sachsen erstmals von ihrem neuen Dirigenten Ekkehard Klemm geleitet. Der frühere Rektor der Dresdner Musikhochschule war Ende 2016 in sein Amt berufen worden. Klemm ist Nachfolger von Christian Voß, dessen Vertrag zuvor ausgelaufen war.

Mit seinen ersten Konzerten im August will der Dirigent nun an die Tradition der klassischen Serenaden anknüpfen. Zu Beginn des Konzertes in der Christuskirche erklingt die Sinfonie in D-Dur KV 504 von Wolfgang Amadeus Mozart. Das im Jahr 1786 komponierte Werk trägt den Beinamen „Prager Sinfonie“. Wie es in einer Mitteilung heißt, möchte Klemm in seinem Amt als Chefdirigent in den von ihm dirigierten Programmen den Reichtum der Musik aus der Region aufzeigen sowie die Zusammenarbeit mit jungen Künstlern als Solisten intensivieren.

Die aus Radebeul stammende Trompeterin Elsa Scheidig wird deswegen das Trompetenkonzert Es-Dur von Johann Nepomuk Hummel spielen. Nach der Konzertpause spielen die Musiker die Sinfonie Nr. 1 C-Dur von Carl Maria von Weber. Diese frühromantische Sinfonie schrieb Weber im Alter von nur 20 Jahren und verlieh insbesondere dem Finale feurig-mitreißenden Schwung. Neben dem Konzert in der Christuskirche sind die Philharmoniker mit dem Programm auch vor dem Schloss Zabeltitz am 6. August sowie im Schlosspark Pillnitz am 12. August zu hören.

Die Karten kosten 17 Euro für Erwachsene, ermäßigt 14 Euro, für Schüler fünf Euro. An der Abendkasse wird ein Zuschlag von zwei Euro verlangt.

Vorbestellungen unter Telefon 03525 72260 oder per E-Mail

