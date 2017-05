Neuer Chor für das Pfingstsingen Der Chor Kamenz hatte wegen Krankheit abgesagt. Anschließend begann in Seifersdorf eine fieberhafte Suche.

Der Gemischte Chor aus Pulsnitz – hier mit der Chorgemeinschaft Wiednitz – sind gern gesehene Gäste beim Pfingstsingen im Seifersdorfer Tal. Am Sonntag sind die Pulsnitzer wieder dabei. © Archivfoto: Bernd Goldammer

Auf den Ankündigungsplakaten für das Pfingstsingen am Sonntag steht noch der Chor der Lessing-Stadt Kamenz. Doch die Sänger sagten vor wenigen Tagen überraschend ab. „Es sind leider mehrere Sängerinnen und Sänger erkrankt. Deshalb kann der Chor nicht kommen“, sagt Silvia Großmann vom Förderverein Seifersdorfer Schloss. Sie organisiert das Konzert maßgeblich. Dann begann die fieberhafte Suche nach einem Ersatz. „Gerade am Pfingstwochenende sind die Chöre ja schon ausgebucht.“ Dennoch war sie erfolgreich. „Nach mehreren Telefonaten habe ich am Sonnabend die Zusage bekommen. Der Gemischte Chor Pulsnitz wird im Seifersdorfer Tal auftreten, er springt für die Kamenzer ein.“ Neben den Pulsnitzern stehen somit die Burkauer Musikanten und der Dresdner Volkslieder Chor Hanns Eisler vor den Zuschauern. Das Pfingstsingen beginnt wie gewohnt um 10 Uhr auf der Festwiese in der Nähe der Marienmühle. Wie in jedem Jahr wird zuvor ein Gottesdienst im Seifersdorfer Tal stattfinden. Beginn ist um 8.30 Uhr. Die Leitung hat der Seifersdorfer Pfarrer Thomas Slesazeck. Die Andacht dauert dann bis gegen 9.30 Uhr. Die Besucher können anschließend zur Festwiese hinübergehen. Der Eintritt zu dem Konzert kostet fünf Euro für Erwachsene und zwei Euro ermäßigt.

Busshuttle eingerichtet

Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Konzert am Sonntag auf Hochtouren. „Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Wachau mähen gegenwärtig die Festwiese“, sagt Silvia Großmann. Am Freitag werden die Bänke für die Besucher ins Tal gebracht. Für den Imbiss sorgt in diesem Jahr der Fahr- und Fuhrbetrieb Trepte aus Wachau. Anke Schutzeichel, Betreiberin eines Cafés in Zaschendorf, wird Kaffee und Kuchen anbieten.

Mitglieder des Fördervereins sorgen als Ordner für einen reibungslosen Ablauf. Wichtig: Im Tal gibt es keine Parkplätze. Die Besucher werden gebeten, beispielsweise auf dem Wanderparkplatz in Seifersdorf ihren Pkw abzustellen. Von dort ist auch ein Busshuttle eingerichtet. „Zwei Kleinbusse bringen die Besucher ins Tal. Viele Gäste nutzen die Gelegenheit ja für einen Spaziergang. Wer aber beispielsweise schlecht zu Fuß ist, kann auch unseren Service in Anspruch nehmen.“ (SZ/td)

