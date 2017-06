Gut zu wissen Neuer Chefarzt, neue Notaufnahme In die Radebeuler Elblandklinik wird kräftig investiert – in Fachärzte und neue Abteilungen.

Arbeiten an der Baugrube für die neue Notaufnahme im Hof der Elblandklinik Radebeul. In den nächsten Tagen soll die Bodenplatte gegossen werden.

Dr. Torsten Fuß ist neuer Chefarzt im Bereich Inneres und der Fachmann für die Angiologie, Gefäßchirurgie.

Angiologie sagt wahrscheinlich nur den Medizinern etwas. Dabei betrifft diese medizinische Versorgung allein in der Radebeuler Elblandklinik jedes Jahr rund 1 000 Patienten. Es geht um Erkrankungen der Arterien, Venen und Lymphgefäße. Seit wenigen Tagen gibt es im hiesigen Krankenhaus dafür einen besonderen Fachmann.

Dr. Torsten Fuß ist der neue Chefarzt für Angiologie. Angesiedelt ist die Gefäßchirurgie im Bereich Innere Medizin. Der 46-jährige Mediziner war zuvor als Leiter der Angiologie am Berner Klinikum tätig.

Der verheiratete Vater von einem Kind hat seine Familie hier in Radebeul. Ihm sei das Angebot der Radebeuler Elblandklinik sehr recht gewesen, so müsse er nicht mehr in die Schweiz pendeln. Der neue Chefarzt ist in Thüringen aufgewachsen, hat die Ausbildung als Internist und sich auf die Gefäßchirurgie spezialisiert.

In Radebeul, so Fuß, habe er einerseits moderne Arbeitsbedingungen vorgefunden. Erst vor wenigen Monaten wurde ein neues Gerät für die Gefäßchirurgie angeschafft. Eine Durchleuchtungsanlage mit einem Investitionsaufwand von knapp einer halben Million Euro. Andererseits gefalle ihm das gute menschliche Klima am Klinikstandort.

Investiert wird derzeit im Radebeuler Elblandklinikum einiges. Die größte Aufgabe ist der Neubau der neuen Notaufnahme. Im ehemaligen Hof türmen sich derzeit Abbruchtrümmer. Bagger schaufeln Betonbruch weg.

Verwaltungsleiter Michael Schmidt: „Die Baugrube für die neue Notaufnahme ist ausgehoben. In den nächsten Tagen soll die Bodenplatte gegossen werden.“ Ziel sei es, auch noch im Sommer mit dem Rohbau zu beginnen. Im Herbst könnte dann Richtfest sein.

Angedockt an Haus zwei der Klinik und drei Etagen hoch, so der Plan für den Bau. Der Feuerwehrteich musste für das Bauvorhaben weichen. Die Notaufnahme kommt ins Erdgeschoss, im ersten und zweiten Obergeschoss soll ein neues Bettenhaus mit 20 Betten der Senologie, dem medizinischen Fachgebiet für Brustdrüsenerkrankungen, entstehen. Wenn alles fertig ist, wird in einem zweiten Bauabschnitt Hauptgebäude teilweise saniert. Nach derzeitiger Planung könnte dort Anfang 2019 Baubeginn sein.

Zugleich wird auch im bestehenden Haus gebaut. Die alte Überwachungsstation sei gut wie abgerissen. Die Kapazitäten im Intensivbereich, so Schmidt, müssen dringend erweitert werden. Der neue Einbau beginnt ebenfalls in den nächsten Wochen. Das alles sind Gesamtinvestitionen von rund 25 Millionen Euro. 2020 soll die Sanierung und Modernisierung abgeschlossen sein.

Und damit es auch mit der Energieversorgung auf heutigem Niveau funktioniert, errichten die Stadtwerke Elbtal, noch in diesem Jahr, eine neue Heizstation in der bisherigen Halle am Westende des Krankenhausgeländes. Bis Ende des Jahres soll das erledigt sein. Das neue Blockheizkraftwerk liefert dann Wärme und zwei Drittel des Stromes fürs Krankenhaus.

