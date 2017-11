Neuer Chefarzt ist Lungenspezialist Dank Daniel Kügler können in der Helios-Klinik künftig Asthma- und Lungenkrebspatienten behandelt werden. In der Region ist er kein Unbekannter.

Dr. Dr. Daniel Kügler ist seit 1. November neuer Chefarzt für Innere Medizin in der Helios Klinik Leisnig. Das Ultraschallgerät setzt er bei seiner Arbeit häufig ein. © André Braun

Peggy Kaufmann, die Geschäftsführerin der Helios-Klinik Leisnig, spricht von einem Wunschkandidaten. Seit dem 1. November ist Dr. Dr. med. Daniel Kügler neuer Chefarzt der Klinik für Innere Medizin. Künftig sollen mit dem Experten für Pneumologie auch Lungenkrankheiten behandelt werden können. Kügler folgt auf den bisherigen kommissarischen Leiter Dr. Denis Schloma, der weiter als leitender Oberarzt arbeitet.

Der 47-jährige Daniel Kügler ist Internist, Experte für Lungen- und Bronchialheilkunde sowie Erkrankungen des Verdauungstraktes. Der gebürtige Gräfenhainichener (Sachsen-Anhalt), wo er auch heute noch lebt, hat Humanmedizin und Betriebswirtschaftslehre studiert. Er hat verschiedene Facharztausbildungen und einen akademischen Abschluss in Gesundheitsökonomie erworben. In seiner wirtschaftlichen Dissertation hat er sich mit dem Thema effektives Zeitmanagement und den daraus resultierenden Erlösen im Krankenhaus beschäftigt. „Ich möchte mit voller Kraft meine Kenntnisse und Erfahrung für die Helios-Klinik Leisnig einbringen. Dabei stehen das Wohl und die Zufriedenheit der Patienten an erster Stelle“, sagte Kügler. Dabei setzt der neue Chef auf die Motivation der ärztlichen Mitarbeiter. „Wenn die Kollegen jeden Tag gerne zur Arbeit kommen, dann spüren das auch die Patienten“, so Kügler.

Er wolle als neuer Chef durchaus Akzente setzen, aber deshalb nicht gleich alles umkrempeln, versicherte Kügler. Er will den Bereich der Lungen- und Bronchialheilkunde neu aufbauen. „Damit sind wir das einzige Krankenhaus in der Region, das Patienten mit besonders schwerer chronischer Bronchitis, Asthma und anderen Lungenkrankheiten behandeln kann“, so der Chefarzt. Neben Lungenspiegelungen und Untersuchungen der Lungenfunktion will er in Leisnig die Tumordiagnostik durch Gewebeentnahme aus der Lunge und den Lymphknoten im Brustkorb etablieren.

Daniel Kügler, der in seiner knapp bemessenen Freizeit gern wandert, hat an verschiedenen Kliniken in Sachsen und Sachsen-Anhalt gearbeitet. Zuletzt war er sieben Jahre Chefarzt der Inneren Klinik II am Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau. Die Region kennt er durch seine Tätigkeit als leitender Oberarzt am Klinikum Döbeln. Als Chef achte er auf die Zufriedenheit der Ärzte. „Unter den Mitarbeitern ist mir ein kollegiales Arbeitsklima sehr wichtig. Leisnig hat als Klinik einen guten Ruf, in der Inneren Medizin ein Team mit hoher fachlicher Expertise“, so Kügler. Er wolle die Stärken jedes Einzelnen weiter fördern.

zur Startseite