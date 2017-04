Neuer Chef in der Samendarre Wolfgang Keilig leitet jetzt das forsttechnische Museum in Laußnitz.

Die Samendarre in Laußnitz. © Matthias Schumann

Die Interessengemeinschaft Samendarre in Laußnitz hat einen neuen Vorsitzenden. Wolfgang Keilig übernahm bereits im Februar die Aufgaben von dem langjährigen Leiter Eberhard Barth. Wolfgang Keilig und Eberhard Barth bestimmen bereits seit vielen Jahren das Schaffen der Interessengeschaft. Sie haben unter anderem vor einem Jahr die neue Ausstellung der Samendarre in Laußnitz konzipiert und vorgestellt. Die Interessengemeinschaft kümmert sich um die Ausstellungsstücke und die Öffnung der Samendarre in Laußnitz.

Die Samendarre ist ein forsttechnisches Museum, das unter anderem die Gewinnung von Saatgut von Nadelhölzern vorstellt. Das Gebäude wurde Anfang des 19. Jahrhunderts zu diesem Zweck erbaut und bis in die 1950er-Jahren dazu genutzt. Die Ausstellung ist immer sonntags und feiertags zwischen 14 und 17 Uhr und auf Anfrage zu sehen. Das Museum startet am 1. Mai wieder in die Saison. (SZ/pre)

