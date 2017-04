Neuer Chef in der Kinderpsychiatrie Dr. Basel Allozy ist seit April in Arnsdorf tätig. Hier will er sich vor allem für die Kamenzer Tagesklinik stark machen.

Dr. med. Basel Allozy ist jetzt der Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Sächsischen Krankehaus Arnsdorf. © PR

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf hat einen neuen Chefarzt: Dr. Basel Allozy. Seit dem ersten April hat der in Aleppo geborene Syrier seinen neuen Posten inne. Allozy studierte bis 2006 Medizin an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Es folgten Stationen als Assistenz- und Facharzt an unterschiedlichen Krankenhäusern – zumeist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Von 2013 bis 2015 war er bereits als Oberarzt tätig. Bevor Dr. Allozy Anfang des Jahres nach Arnsdorf kam, wirkte er als stellvertretender Chefarzt an der Klinik Walstedde (Nordrhein-Westfalen).

Der neue Chefarzt arbeitete in den vergangenen Jahren außerdem ehrenamtlich als ausgebildeter Telefonseelsorger, setzt sich zudem für psychosoziale Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund ein. Bis heute hält er beratend die Traumasprechstunde für Flüchtlinge im Verein für Psychiatrie und seelische Gesundheit. Seit 2014 wirkt er an einem Rehabilitationsprojekt für traumatisierte Flüchtlingskinder aus Kriegsgebieten in Berlin mit.

Eines von Chefarzt Dr. Allozys Zielen ist die Entwicklung und Erweiterung der therapeutischen Angebote für junge Patienten. Außerdem soll die Tagesklinik in Kamenz so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen werden und eine sucht-spezifische Ambulanzsprechstunde in Arnsdorf etabliert werden. Langfristig strebt der neue Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie den Aufbau einer modernen familientherapeutischen Einheit mit Schwerpunkt auf suchtbelastete Familien an. Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie wurde 1952 eröffnet. Seit 1990 hat sie sich zu einer modernen Einrichtung weiterentwickelt. Das Behandlungsspektrum umfasst alle psychischen Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters, einschließlich Suchterkrankungen. Die Klinik verfügt über 45 stationäre Behandlungsplätze.

