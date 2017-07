Neuer Chef im Kraftwerk In Boxberg ist Carsten Marschner kein Unbekannter. Nicht nur zum Studentensommer war er schon da.

Staffelstabübergabe im Kraftwerk Boxberg: Der neue Kraftwerksleiter Carsten Marschner (links) löst Thomas Hörtinger in Boxberg ab. Heute stellt er sich in einer Belegschaftsversammlung vor. © jens trenkler

Nicht alle 560 Mitarbeiter des Kraftwerks in Boxberg werden heute dabei sein, wenn sich Thomas Hörtinger von ihnen verabschiedet und sein Nachfolger Carsten Marschner begrüßt wird. Dafür sorgt allein schon der Schichtrhythmus beim größten Arbeitgeber in der Region, der Lausitz Energie Kraftwerke AG, kurz Leag. Die Belegschaftsversammlung wird aber dafür genutzt, dass beide Männer Rede und Antwort stehen können.

Der scheidende Kraftwerksleiter Thomas Hörtinger wechselt nach knapp drei Jahren in Boxberg in die Unternehmenszentrale in Cottbus. Er bleibt trotzdem für die Boxberger zuständig. Denn der 50-Jährige ist bereits seit 1. Juli Leiter des Technischen Kraftwerksmanagements, und damit verantwortlich auch für alle anderen Kraftwerke des Unternehmens in der sächsischen und brandenburgischen Lausitz. Der Kraftwerkspark der Leag mit einer Erzeugungskapazität von mehr als 8 000 Megawatt wird von seinem Bereich aus gesteuert. Damit ist Flexibilität ein noch größeres Thema für Hörtinger als bisher. Denn eine Herausforderung sei es, auf die Anforderungen des Energiemarktes jederzeit reagieren zu können, sagt er. Weil am Mittwoch kaum ein Lüftchen wehte und auch die Sonne sich rarmachte, liefen alle Kraftwerksblöcke der Leag, verstromten Braunkohle, und lieferten Strom ins Netz. Wenn Sonnen- und Windstrom fehlen, dann liefern die Kohlekraftwerke – zuverlässig, wie Thomas Hörtinger betonte. In seinem Verantwortungsbereich werde auch über Batterien nachgedacht, so der Leag-Manager. Das sei ein sehr innovatives Projekt, und man sei noch in der Findung.

Ein ziemlich kurze Findungsphase steht dem neuen Boxberger Kraftwerksleiter bevor. Denn Carsten Marschner ist schon öfter beruflich an dem Kraftwerksstandort beschäftigt gewesen. Außerdem, so erzählt er am Mittwoch, sei er quasi in Vetschau aufgewachsen mit einem Kraftwerk vor der Haustür. Das Braunkohlekraftwerk habe ihn fasziniert und seine Berufswahl beeinflusst, ganz ohne familiäre Vorbelastung. Zum Beweis zeigt der 53-Jährige ein Schriftstück des VEB Kraftwerk Boxberg, welches er erst kürzlich wieder in die Finger bekommen habe. Schon als Student an der Technischen Universität Dresden war er 1985 im Studentensommer in Boxberg im Einsatz. Der Kraftwerkstechniker fing als junger Ingenieur beim Institut für Kraftwerkstechnik in Vetschau an, arbeitete in München, Stuttgart, Braunschweig und sammelte deutschlandweit Berufserfahrung. Schon damals führte ihn die Arbeit nach Boxberg. Beispielsweise um die Jahrtausendwende herum gehörte er zu einem Team, welches sich mit dem Thema Spitzen- und Flachlast beschäftigte, erzählt Carsten Marschner. Ganze Nächte habe er im Werk drei zugebracht, erinnert er sich und sagt, dass das Thema Flexibilität schon damals eine wichtige Rolle spielte.

Seit 2004 gehörte der gebürtige Mecklenburger zum Unternehmen Vattenfall. Damals ging er als Systemingenieur ins Kraftwerk Jänschwalde, wurde dort Stabschef. 2010 wechselte er ins Kraftwerk Boxberg, wo er zuständig war für den Bereich Außenanlagen, also das Bekohlen, Entaschen, Zusatzstoffe wie Gips und Kalk. Von den etwa 130 Mitarbeitern in dem Bereich Ver- und Entsorgung kenne er noch sehr viele. Doch das blieb ein kurzes berufliches Intermezzo, denn bereits 2011 holte man ihn in ein Team am Cottbuser Unternehmenssitz, das sich mit kontinuierlichen Verbesserungsprozessen beschäftigt oder, wie Marschner sagt, mit der Effizienzsteigerung. Nachdem dieses Team aufgebaut war, schickte man Carsten Marschner ins Kraftwerk Schwarze Pumpe. Dort war er als Leiter Anlagenbetrieb zuständig für den operativen Betrieb des Kraftwerks.

Im Besucherzentrum des Kraftwerks, wo sich Thomas Hörtinger mit dickem Lob an die tolle Boxberger Mannschaft verabschiedete, wird Carsten Marschner nur mit ausgewählten Gästen Zeit verbringen. In seinem neuen Büro müsse er erst einmal noch einige Kisten auspacken. Und Mitte Juli beginnt die planmäßige Revision von Block R, das ist der jüngste, 2012 ans Netz geschaltete Block im Kraftwerk mit einer Kapazität von 675 Megawatt. Dass in Boxberg sehr unterschiedliche Generationen Kraftwerkstechnik zusammen wirken, dass nennt der neue Kraftwerksleiter eine besondere Herausforderung.

zur Startseite