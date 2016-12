Neuer Chef im Handy-Geschäft Aktionsring-Vorsitzender Thomas Schynol hat seinen Laden an der Berliner Straße an einen Nachfolger übergeben. Er will dem Handel treu bleiben.

Thomas Schynol (re.) mit Nachfolger Tommy Junge: Der 33-jährige Görlitzer führt das Geschäft in der Berliner Straße seit Anfang des Monats.

Alles neu macht der Dezember. Zumindest im Mobilcom-Debitel-Shop in der Berliner Straße. Der Laden hat nicht nur ein neues Aussehen, oder besser Shop-Konzept, sondern auch einen neuen Chef. Der heißt Tommy Junge und löst Thomas Schynol ab. Letzterer hat Anfang des Monats das Geschäft offiziell übergeben. „17 Jahre sind dann auch genug“, sagt Thomas Schynol. Er habe viele Mitbewerber kommen, gehen und auch wiederkommen gesehen. „In der Branche muss man mit ständigen Veränderungen leben“, sagt Thomas Schynol.

Bereits seit einigen Jahren habe er sich mit einem Konzept für „den dritten Lebensabschnitt“ beschäftigt, so der 51-Jährige. Thomas Schynol wird nun kleine und mittelständische Unternehmen in Görlitz und anderswo beraten. Seine Themen sind der Vertrieb, das Marketing. Er habe schon in der Vergangenheit immer wieder mal Anfragen bekommen, ob er nicht in diesen Gebieten helfen könne. Nun tut er es professionell. „Und ich will mich weiterhin dem Görlitzer Einzelhandel widmen“, sagt er. Thomas Schynol ist seit zwei Jahren Vorsitzender des Händlervereins Aktionsring Görlitz und will es auch bleiben. Außerdem möchte er sich verstärkt um das Bid kümmern, das Business Improvement District, mit dem die Innenstadt zwischen Bahnhofstraße und Obermarkt stärker als in der Vergangenheit vermarktet werden soll. Thomas Schynol will sich im Management engagieren. Er hatte das Bid mit initiiert. „Es erfordert jetzt meine ganze Aufmerksamkeit“, sagt Thomas Schynol. Im Januar, so hofft er, wird das Bid Thema im Görlitzer Stadtrat sein, im Februar oder spätestens März dann dort eine Entscheidung getroffen werden. Mit dem Bid soll die Innenstadt belebt werden, Geschäfte beispielsweise gemeinsam werben, die gleichen Öffnungszeiten haben. Bezahlen sollen die Hauseigentümer in dem betroffenen Gebiet. Als Grundlage für den zu entrichtenden Betrag dient die Grundfläche des jeweiligen Gebäudes.

Mit seinem Nachfolger im Geschäft in der Berliner Straße ist Thomas Schynol mehr als zufrieden. Tommy Junge arbeitet bereits seit sechs Jahren als Filialleiter hier. Der 33-Jährige aus Klingewalde hat ein Kind, ist in festen Händen und arbeitet seit zehn Jahren im Einzelhandel. Er fühle sich sehr mit der Region verbunden, sagt Tommy Junge. „Im Geschäft hat sich nichts geändert – bis auf das neue Erscheinungsbild natürlich“, schildert er. Die Ansprechpartner für die Kunden sind immer noch dieselben. Es gibt einen Angestellten, neben dem Chef, in Vollzeit. „Ich stehe dem neuen Inhaber, wenn er es wünscht, natürlich weiter mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Thomas Schynol.

Dass Tommy Junge den Laden übernommen hat, wertet er als „glücklichen Umstand“. „Jemanden anzulernen, der bereits aus der Branche kommt, hat einen unschätzbaren Wert“, sagt Thomas Schynol. Eine Schließung des Geschäftes wäre für ihn nie infrage gekommen. „Aber ich hätte es ungern in die Hände einer zentralen Verwaltung gegeben“, sagt er.

Zum Glück habe er mit Tommy Junge jemanden, der sich gut auskennt, im Geschäft in der Berliner Straße sowieso und genauso in der Branche.

