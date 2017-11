Neuer Chef für Niederstriegis Heinz Martin zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ein Neuer ist schnell gefunden, ein Vize nicht.

Heinz Martin (rechts) hat 42 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde Niederstriegis geleitet. Aus gesundheitlichen Gründen hat er sein Amt an Steffen Zaspel abgetreten. Neue stellvertretende Ortschaftsratsvorsitzende ist Simone Maul. © Dietmar Thomas

In Niederstriegis wird ein neues Kapitel Ortschronik aufgeschlagen: Seit Monatsbeginn ist Heinz Martin nicht länger der Chef des Ortes. Damit geht eine wahre Ära zu Ende. Während der Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend hat Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) eine Neuwahl durchführen lassen. „Heinz Martin hat sich am 24. Oktober dazu entschieden, sein Amt mit Wirkung zum 1. November aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Das ist bedauerlich, aber nachvollziehbar“, so Lindner.

Heinz Martin war 37 Jahre lang Bürgermeister, hatte im Dezember 2012 die letzte Sitzung der Gemeinde Niederstriegis geleitet. Seit der Fusion mit der Stadt Roßwein 2013 war der gelernte Ofensetzer ehrenamtlicher Ortsvorsteher. „Am 1. Mai 1975 trat ich mit 31 Jahren das Bürgermeisteramt in Littdorf an. Dazu gehörte auch damals schon Otzdorf. Zuvor machte ich bei Alois Zint, dem Bürgermeister von Niederstriegis, ein Praktikum, das mir sehr half“, sagt der 73-jährige Martin.

Neuer Ortsvorsteher ist Steffen Zaspel. Er war bislang Stellvertreter und hatte in den zurückliegenden Monaten bereits mehrere Sitzungen geleitet, weil Martins Gesundheitszustand eine Teilnahme nicht zuließ. „Das hat gezeigt, dass es funktioniert und ihr ein gutes Team seid“, so Veit Lindner. Ex-Bürgermeister Zint war es auch, der Steffen Zaspel zur Lokalpolitik brachte. „Er ist mein Schwiegervater. 1990 kam ich durch ihn nach Littdorf in den Gemeinderat“, sagt der 50-Jährige. Zaspel ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet in der JVA Waldheim als Justizvollzugsbeamter. Ihm ist es wichtig, dass das Gremium des Ortschaftsrates erhalten bleibt. „Sonst würden die Ortschaften am Ende ganz hinten runterfallen. So hat man die Möglichkeit, einen gewissen Druck aufzubauen.“

Die Niederstriegiser Ortschaftsräte bilden seit ihrer Ernennung die Fraktion „Freie Wähler“ im Stadtrat. Steffen Zaspel ist von Beginn an, also seit 2013, deren Vorsitzender. „Wir haben auf diese Weise noch einmal frischen Wind in den Stadtrat gebracht. Es geht jetzt im Wesentlichen um die Sache und nicht mehr um Parteipolitik, wie es einige Jahre lang der Fall war“, so Steffen Zaspel.

So leicht die Suche nach einem neuen Ortsvorsteher war, so zäh war die nach einem Stellvertreter. So richtig konnte sich niemand von den übrigen fünf Ortschaftsräten für diesen Posten begeistern. Gewählt wurde schließlich Simone Maul „Ich wurde gefragt, und habe gesagt, ich mache es, wenn sich niemand anderes findet“, sagt die 48-Jährige. Denn eigentlich habe sie aufgrund ihres Jobs als Bodenlegerin und Leiterin der Tanzgruppe des SV Grün-Weiß Niederstriegis genug zu tun. „Aber einer muss es ja machen“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt sie in Hohenlauft und ist seit 2009 Mitglied im Gemeinderat. Beide Wahlbeschlüsse wurden einstimmig gefasst.

