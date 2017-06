Neuer Chef bei Porsche in Leipzig

Wachwechsel bei Porsche in Leipzig: Nach 17 Jahren Aufbauarbeit an der Spitze des Leipziger Porsche-Werks geht Siegfried Bülow Ende Juni in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird ein Manager von Volkswagen: Gerd Rupp war die vergangenen sieben Jahre Leiter des Werkzeugbaus in Wolfsburg – eine Schlüsselaufgabe im Konzern. 1968 im schwäbischen Donauwörth geboren, hat Rupp in Coburg Elektrotechnik studiert. Bevor er zu VW kam, war er für Audi tätig.

„Wir haben Leipzig zu einem Vorzeigestandort für flexible Fahrzeugfertigung ausgebaut“, so Albrecht Reimold, Porsche-Produktionsvorstand und Aufsichtsratschef des Leipziger Standortes. „Gerd Rupp hat nun die Aufgabe, auf die Investitionen der vergangenen Jahre aufzubauen und den Produktionsstandort auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.“

Tatsächlich hat das Leipziger Porsche-Werk seit dem Produktionsstart 2002 einen beispiellosen Aufstieg erlebt: 1,3 Milliarden Euro wurden investiert und mehr als 4 000 Jobs geschaffen, dazu Tausende Jobs bei weiteren Unternehmen. Derzeit werden im Jahr mehr als 170 000 Macan, Panamera und Cayenne gefertigt.

Die Erfolgsgeschichte ist nicht zuletzt ein Verdienst des gebürtigen Chemnitzers Siegfried Bülow, der das Werk von Beginn an mit aufgebaut hat. Bülow hatte zu DDR-Zeiten bei Barkas gelernt und wurde dort 1989/1990 Betriebschef. Anfang der 90er-Jahre übernahm er Leitungsaufgaben bei VW in Wolfsburg und kam 2000 nach Leipzig. Bülow hat mit dafür gesorgt, dass der Montagestandort mit nur 300 Beschäftigten heute ein immer noch wachsendes Vollwerk ist. Im Ruhestand wird er weiterhin als Berater für Porsche arbeiten. (svh)

