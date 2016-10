Neuer Chef auf dem Hainberg Die Betreiberin geht in Rente. Ein Dresdner führt das Gasthaus weiter. In Ebersbach ist er schon heimisch geworden.

Tom Brosinski führt künftig das Hotel und Restaurant auf dem Ebersbacher Hainberg. Am Dienstag ist sein erster Arbeitstag als Betriebsleiter. In den vergangenen Monaten hat er sich auf dem Hainberg eingearbeitet. © Rafael Sampedro

Die erste Feuerprobe hat Tom Brosinski gemeistert. Bereits im Sommer organisierte der Restaurantfachmann das Hainbergfest in Ebersbach – es war seit vielen Jahren wieder die erste Auflage dieser Traditionsveranstaltung. Brosinski startete gleich mit einem ganz neuen Konzept, als dem bisher gewohnten. Er brachte unter anderem eine Travestie-Künstlerin auf die Bühne. Mit der Resonanz ist er rückblickend zufrieden. Genau wie mit der Zeit, die er bisher auf dem Hainberg verbracht hat. Denn seit dem Spätsommer arbeitete Brosinski bereits gemeinsam mit der bisherigen Chefin Marion Hortschansky.

Nun verabschiedet sie sich nach 16 Jahren auf dem Hainberg in den Ruhestand. Am Dienstag ist Tom Brosinskis erster Arbeitstag als Betriebsleiter im Restaurant und Hotel. „Ich bin froh, dass Frau Hortschansky mich so gut eingearbeitet hat“, sagt er. „Wir haben viel gelacht in den letzten Monaten“, beschreibt er seinen Einstieg in den neuen Job. Mit dem neuen Chef kann man auch von einem Generationswechsel auf dem Hainberg sprechen. Tom Brosinski ist mit 28 Jahren ein recht junger Chef. Doch der gebürtige Cottbuser, der zuletzt in Dresden lebte, ist beruflich in der Hotellerie zu Hause. In Dresden hat er Restaurantfachmann gelernt und in einem Hotel gearbeitet. Für den neuen Job ist er von der Landeshauptstadt nach Ebersbach gezogen und lebt hier schon seit einigen Monaten. Das Landleben findet der Städter sehr entspannend nach anstrengenden Arbeitstagen.

Auf dem Hainberg will Brosinski vieles beibehalten, was sich bewährt hat. So sollen ab dem 11. November zum Beispiel wieder die beliebten Martinsgänse auf der Speisekarte stehen. Feiern wie Familienfeste oder Hochzeiten, die für nächstes Jahr bereits geplant sind, finden natürlich auch mit dem neuen Chef statt, betont Brosinski. Es seien schon besorgte Anfragen gekommen, ob denn die Feiern nun abgesagt würden. Auch das Team bleibt, wie es ist, sagt der junge Betriebsleiter. Momentan suche er aber noch einen Koch und Pauschalkräfte, die bedienen. Er selbst will sich hauptsächlich um den Service kümmern. „Ich bin mir aber für keine Arbeit zu schade“, sagt er. „Wenn es nötig ist, poliere ich auch das Besteck oder helfe in der Küche.“

Mit dem Wechsel soll es aber auch Veränderungen geben. Tom Brosinski plant Bauarbeiten. „Wir wollen nächstes Jahr den Saal umbauen“, sagt er. Damit verfolgt er ein ganz bestimmtes Ziel: Er möchte künftig mehr Veranstaltungen auf dem Hainberg bieten. Bisher gibt es in der Mitte des Saals ein Podest, das beim Umbau des historischen Gasthauses in den 1990er Jahren errichtet wurde. „Das kommt weg“, sagt Brosinski. „Dann ist mehr Platz, und es gibt viel mehr Möglichkeiten für verschiedene Veranstaltungen.“ Das erste große Event ist noch für dieses Jahr geplant. Am 17. November kommt Desiree Nick auf den Hainberg und stellt ihr Buch „Säger und Rammler“ in einer Lesung vor. Frau Nick ist aus vielen Fernsehshows bekannt, unter anderem wurde sie Dschungelkönigin in der Sendung „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Frau Nick spielt aber auch Theater und Kabarett. Auf den Abend freut sich Tom Brosinski, der die Künstlerin persönlich kennt, besonders.

Neben Veranstaltungen und dem Restaurantbetrieb gehört auch das Hotel mit elf Zimmern zum Haus. Hier hat sich bereits ein Trend entwickelt, den Brosinski gern weiter voranbringen möchte. „Es kommen immer mehr Urlauber, die bei uns ein paar Tage ausspannen.“ Früher seien mehr Geschäftsreisende unter den Gästen gewesen. Sie haben die Oberlausitz auf ihren Dienstreisen entdeckt und bringen jetzt ihre Familien mit auf Urlaub.

Karten für den Leseabend mit Desiree Nick gibt es bei Opel-Heidrich in Ebersbach, in der Johannis-Apotheke Ebersbach und in der Hainberg-Gaststätte

zur Startseite