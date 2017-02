Neuer Bundestrainer sucht Nachfolger Christian Prokop verlässt Leipzig. Wer ihn beim SC DHfK beerbt, ist weiter offen. Inzwischen gibt es allerdings zwei Favoriten.

Er ist dann bald mal weg. Christian Prokop wird ab Sommer die deutsche Nationalmannschaft trainieren. © dpa

Die Zeichen beim SC DHfK Leipzig stehen auf Veränderung. Und die Meinung des designierten Abgängers Christian Prokop ist auch bei der Suche nach seinem Nachfolger beim Handball-Bundesligisten gefragt. „Es ist ein Verein, der viel Wert auf Kommunikation legt, deshalb tauscht man sich auch gelegentlich über den möglichen Nachfolger aus“, sagt Prokop. Der 38-Jährige wechselt im Sommer zum Deutschen Handballbund (DHB) und übernimmt die Nationalmannschaft.

Seine Nachfolge in Leipzig ist offen, die Namen von zwei sehr unterschiedlichen Kandidaten tauchen aber immer wieder auf: Michael Biegler und André Haber. Der frühere Weltklasse-Linksaußen und DHfK-Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar hat sich indes schon festgelegt. In einem Interview mit der Handballwoche, in dem er erneut den Bundestrainer-Findungsprozess und explizit auch DHB-Vizepräsident Bob Hanning kritisierte, sagt er: „Unser Wunschkandidat ist nach wie vor Michael Biegler.“

Das Problem: Der 55-Jährige betreut die deutschen Handballerinnen bei der WM 2017 im eigenen Land und hat einen Vertrag bis 31. Dezember. Vorher gibt es vom DHB keine Freigabe. Biegler, der vergangenen Samstag seinen Kumpel Kretzschmar zur Pro7-Sendung „Schlag den Star“ begleitete und im Mai 2013 schon mal aushilfsweise die Leipziger vorm Zweitliga-Abstieg rettete, hält sich auffällig bedeckt. Beim Allstar-Spiel Anfang Februar in Leipzig sagte er lediglich einen Satz: „Der SC DHfK braucht eine Top-Lösung, wenn der jetzige Trainer den Verein verlässt.“

Fragt man Prokop, lobt er den Nachfolge-Favoriten. „Michael Biegler ist ein sehr guter Trainer, der über einen großen Erfahrungsschatz verfügt. Er würde den SC DHfK weiter in die ehrgeizige Richtung entwickeln“, meint er und gibt sich dennoch diplomatisch: „Neben ihm gibt es aber auch andere Trainer, die modern sind und das Potenzial dazu haben.“ Seinen Co-Trainer André Haber beispielsweise, auch wenn der 30-Jährige der deutlich unerfahrenere Kandidat ist.

Doch Haber hat den Vorteil, schon im Sommer bereitzustehen. Prokop traut seinem Assistenten, der das Vereinskonzept erfolgreich auf die Jugendteams übertragen hat und mit der A-Jugend zuletzt zweimal in Folge deutscher Meister wurde, den Cheftrainer-Posten auf jeden Fall zu. „André ist ein sehr ehrgeiziger Coach, der sich stark weiterentwickelt hat, die Mannschaft kennt und unser System verinnerlicht hat“, meint Prokop.

Geschäftsführer Karsten Günther will die Suche in Ruhe vorantreiben. „Wir haben keinen Zeitplan. Wenn es passt, bringen wir es zum Abschluss“, sagt er. Zu Namen sowie der Variante mit Haber als Zwischenlösung bis zu Bieglers Vertragsende Ende des Jahres, will sich Günther nicht äußern – dafür zum Anforderungsprofil: „Es versteht sich von selbst, dass er deutsch sprechen und zum Verein passen muss. Er soll Akribie mitbringen und talentierte Spieler weiterentwickeln.“

Der Neue wird eine eingespielte Mannschaft vorfinden. Die Spielerverträge sind fast alle verlängert. Gesucht wird beim derzeitigen Tabellenneunten noch ein Mann für den Rückraum – und die Form der Hinrunde. Die Niederlage beim Liga-13. Minden zum Auftakt nach der WM-Pause am vergangenen Sonntag kam zumindest überraschend. (dpa, mit SZ)

