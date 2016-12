Neuer Bolzplatz für den Dresdner Norden

An der Klotzscher Straße in Höhe der Seeligstraße in Langebrück wird derzeit eine Wiesenfläche zum Bolzplatz umgebaut. Dabei werden zwei Fußballtore sowie Markierungen fest installiert. Auf dem Areal soll künftig auch die Jugendfeuerwehr trainieren. Zudem sind eine Feuerstelle und Fitnessgeräte geplant. Das Bauprojekt kostet 22 500 Euro. Ab Frühjahr 2017 soll die Anlage nutzbar sein. (SZ/noa)

