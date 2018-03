Neuer Blitzer bringt in einer Woche 25 000 Euro

Tempoüberwachung auf der Bergstraße © Tino Plunert

Seit beinahe einem Monat ist der neue Blitzer an der Bergstraße nun im Einsatz. Laut Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) wurden in der ersten Woche vom 6. bis 12. Februar rund 1050 Verstöße gemessen. Etwa 990 befanden sich im Verwarnungsgeldbereich bis 55 Euro. Die restlichen Verstöße betreffen den Bußgeldbereich ab 60 Euro. Insgesamt hat der neue Blitzer in seiner ersten Woche somit rund 25 000 Euro eingebracht. Über die darauffolgenden Wochen liegen der Stadt noch keine Erkenntnisse vor, da die Filme noch ausgewertet werden müssen.

Wie Jähnigen im Stadtrat am Donnerstag angemerkt hat, gehe es der Stadt nicht ums Geld, sondern um die Einhaltung des Tempo-50-Limits sowie die damit verbundene Reduzierung der Schadstoffbelastung. Der Blitzer ist auch als eine Maßnahme im Luftreinhalteplan verankert. (SZ/jr)

