Neuer Blitzer an der Autobahnbrücke Die Stadt Radebeul will zu schnelle Überholer auf der Meißner Straße erziehen. Die Technik dafür stammt aus Jena.

Im Hintergrund die Autobahnbrücke über die Meißner Straße, kurz vor der Stadtgrenze zu Dresden. Dort soll der neue Blitzer schon in den nächsten Wochen aufgebaut werden. Die Fachleute von Jenoptik prüfen derzeit den Standort. © Fotomontage: Norbert Millauer

Jetzt wird das Problem angegangen – die Überholraser auf der Meißner Straße, nahe der Stadtgrenze zu Dresden. Gerade hat sich der Radebeuler Verkehrsrat wieder des Themas angenommen und es ausführlich besprochen. Der Anlass: Kaum ein Monat vergeht, dass insbesondere im Bereich Meißner Straße, Forststraße etwas passiert. Zwischen 15 000 und 20 000 Autos fahren hier täglich aus dem Kreis Meißen Richtung Dresden.

Vor wenigen Tagen war es ein Radfahrer, der dort angefahren wurde. Im Februar dieses Jahres wurde auf der Strecke ein 13-jähriger Schuljunge angefahren. Ein Kleintransporter hatte einen stoppenden Pkw überholt. Wenig später passierte beinahe Gleiches. Ebenfalls in Höhe der Forststraße wollte ein 59-jähriger Mann die Meißner Straße überqueren. Wieder war es ein Fahrzeug, welches in der zweiten Reihe andere Autos überholte und mit dem Fußgänger zusammenstieß.

Bereits im März und im Juni hatte der Verkehrsrat das Problem intensiv besprochen. Im Oktober war das Thema wieder auf der Tagesordnung des Rates. Die Teilnehmer am Tisch sind Radebeuls Ordnungsbürgermeister Winfried Lehmann (CDU), Ingolf Zill, Leiter der Verkehrsbehörde, Veit Tittel, Vorsitzender vom Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal, und andere Bürgerinitiativen oder auch einzelne Anwohner aus der Stadt.

Wiederholt hatten Bürger gefordert, in dem Bereich wieder einen Blitzer aufzustellen. Wieder, weil es schon mal ein Gerät nahe der Gleisschleife in Ost gab. Vor mehr als zehn Jahren wurde dieser jedoch abgeschaltet und vor vier Jahren auch abmontiert. Jetzt sind sich die Verkehrshüter der Stadt, Winfried Lehmann und Ingolf Zill, mit den Bürgern einig, dass dort eine blitzende Messsäule aufgestellt werden sollte.

Zill: „Den Ärger und die Unfallgefahr gibt es nicht immer zuerst wegen zu schnellen Fahrens. Das Problem sind die Überholer auf den Gleisen.“ Wenn zugleich Auto- oder Radfahrer oder auch Fußgänger aus Richtung Forststraße kommen und gar links abbiegen oder über die Straße wollen, ist zumeist die Sicht verdeckt.

Zur unübersichtlichen Situation trägt außerdem ungewollt die Straßenbahn bei, in deren Schatten manche auch noch versuchen, an den rechts stehenden Autos vorbeizukommen. Hier müssen Überholer dringend ausgebremst werden, sind sich die Beteiligten im Verkehrsrat einig.

Mit den neuen Blitzern, wie sie beispielsweise an der Waldstraße in Radebeul-Ost, in der Wilhelm-Eichler-Straße oder vor Wackerbarth in West stehen, können ohne großen technischen Aufwand auch die überholenden Fahrzeuge abgelichtet werden. Diese Geräte brauchen keine extra Induktionsschleife mehr unter dem Asphalt.

Zuständig für die Blitzer der neuen Generation in Radebeul ist die Firma Jenoptik, welche einen Vertrag mit der Stadt hat und die Messsäulen aufstellt. Im Gegenzug wird das Unternehmen an den Einnahmen aus dem Blitzgeschehen und den Bescheiden beteiligt. Deshalb wiederum wollen die Jenoptik-Fachleute wissen, ob sich die Investition in Radebeul lohnt.

Der Leiter der Verkehrsbehörde kündigt an, dass das noch in diesem Jahr geprüft wird. Mittels Zähltechnik würden die Experten ermitteln, wie viele Fahrzeuge dort entlangfahren und wie schnell sie unterwegs sind. Ingolf Zill geht davon aus, dass die Bedingungen erfüllt werden. Außerdem ist dieser Abschnitt ein geradliniger, welcher ohnehin geeignet ist, solche Geräte aufzustellen, um damit messen und erziehen zu können.

Allerdings war bisher immer darüber gesprochen worden, den neuen Blitzer nahe an der Forststraßenkreuzung zu platzieren. Zill: „Wir sind jetzt dafür, ihn noch etwas weiter Richtung Autobahnbrücke zu rücken. Dort wird – nach unseren Erkenntnissen – am schnellsten gefahren. Und dort ist vor Jahren auch ein tödlicher Unfall passiert.“ Der Verkehrsrat geht davon aus, dass auch an diesem Standort das Blitzgerät eine erziehende Wirkung für zu schnelle Überholer haben wird.

Zuständig für den Aufbau ist dann letztlich das Bauamt. Von dort seien bereits Signale gekommen, den Plan schnell umsetzen zu können. Die Stadt Radebeul ist im Kreis Meißen ohnehin schon die Blitzerhauptstadt. Blitzer stehen aktuell in beiden Richtungen an der Waldstraße, an der Meißner Straße vor Wackerbarth, in der Wilhelm-Eichler-Straße und dazu gibt es die mobilen Blitzer.

