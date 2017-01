Neuer Blick auf Görlitzer Schokoladenseiten Die Europastadt-Gesellschaft gibt ein aktuelles Werbeheft heraus. Es soll Besucher mit Geheimnissen überraschen.

Ein Blick in die Broschüre: Das Werbeheft stellt vor allem das Geheimnisvolle an Görlitz in den Mittelpunkt.

So sieht die Titelseite der neuen Görlitz-Broschüre aus.

Görlitz wird jetzt geheimnisvoll – jedenfalls, wenn man den Titel der neuen Broschüre liest, mit dem die Stadt ab jetzt werben wird. „Görlitz – eine Stadt mit tausend Geheimnissen“, heißt das neue Heft. Herausgegeben hat es die Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH. „Das Heft Görlitz – eine Stadt mit tausend Geheimnissen ist für uns eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Darstellung: selbstbewusst und überraschend. Damit können wir unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und ihnen das Besondere von Görlitz nahebringen“, erläutert Eva Wittig, Marketingleiterin der Gesellschaft.

Mit Geschichten, kleinen Geheimnissen, unerwarteten Aspekten und vielen beeindruckenden Bildern präsentiert sich die Neißestadt in ihrem neu konzipierten Werbematerial, heißt es von der Europastadt. Das Heft nehme den Leser mit auf eine Entdeckungsreise und solle vor allem Lust auf Görlitz machen. Kurze Texte, kleine Infoboxen, frische Farben und ein luftiges Layout helfen dabei. Inhaltlich decke die Broschüre ein breites Spektrum ab: Die Stadtarchitektur, das kulturelle, sakrale und museale Angebot im Vordergrund, aber auch die Wirtschaft, die Hochschule, einige Görlitzer Originale sowie das Umland finden sich wieder. Es sind die bekannten Görlitzer Qualitäten, die in der Broschüre aufgearbeitet werden – aber vor allem auch das Geheimnisvolle, dass die Stadt umgibt. So wird beispielsweise erklärt, warum die Glocken der Dreifaltigkeitskirche immer sieben Minuten vor allen anderen schlagen, was es mit dem Flüsterbogen auf sich hat und warum Hollywood-Stars Görlitz kennen- und lieben lernten. Andere Geheimnisse bleiben freilich ungelöst, etwa, ob es unter der Landeskrone tatsächlich einen Goldschatz gibt und wer der legendäre Altstadt-Millionenspender ist. Das „schlesische Himmelreich“ findet ebenso seinen Platz wie die Liebesperlen. Und ein ganz wichtiger Tipp der Macher der Broschüre ist: Für eine Görlitz-Entdeckungstour sollten sich Besucher durchaus etwas Zeit nehmen.

Ein neues Jahr eine neue Image-Broschüre für Görlitz. „Von Zeit zu Zeit ist es einfach notwendig, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen“, sagt Anja Schließ, Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Europastadt GmbH. Das aktuelle Heft soll vor allem mit neuen Fotos und neuen Texten punkten. Das Konzept und die Ausführung wurde von der Agentur Die Partner übernommen. Bilder lieferte unter anderem der Görlitzer Fotograf Nikolai Schmidt, der auch für die Lokalausgabe der Sächsischen Zeitung tätig ist. Die derzeitige Auflage der Broschüre in gedruckter Form ist zunächst für anstehende Messeauftritte der Stadt im In- und Ausland vorgesehen, soll dort verteilt werden, so Anja Schließ von der Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH.

Aber es werde wohl auch noch einen Nachdruck geben, damit die Görlitzer selbst auch einen Blick auf das Werbeheft für ihre Stadt werfen können. Inzwischen gibt es das auch zum Herunterladen im Internet – für alle, die Görlitzer Geheimnisse auf dem Bildschirm erleben möchten.

Die aktuelle Broschüre gibt es hier im Internet.

