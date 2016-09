Neuer Biergarten wird eröffnet Das Team der „Lachtaube“ in Burkau freut sich auf Gäste und lädt zum Oktoberfest ein.

Marika Strobel und Sohn Lars Strobel bewirtschaften den Hof und das Café Lachtaube in Burkau. Sie freuen sich auf Gäste. © Steffen Unger

Das Team der Lachtaube in Burkau eröffnet einen neuen Biergarten mit einem zünftigen Oktoberfest am 2. Oktober. Der Freisitz auf dem Hof der Strobels in Burkau entstand in den vergangenen Wochen. Die gepflasterte Fläche ist rund 100 Quadratmeter groß und windgeschützt eingerahmt von hübsch sanierten Fassaden. „Nun hoffen wir, dass das Wetter noch einige Zeit schön bleibt“, sagt Lars Strobel, der mit Mutter Marika Strobel Café und Gastraum im restaurierten Wohnstallhaus betreibt.

Geöffnet ist immer sonntags und feiertags ab 14 Uhr. Das Oktoberfest beginnt um 17 Uhr. Es wird Grillspezialitäten, Haxen und Bier geben, sagt Lars Strobel. (cm)

