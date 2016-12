Neuer Betriebsarzt für Boxberg Der Auftrag zur Betreuung der Mitarbeiter geht nach Senftenberg.

Das Arbeitsmedizinische Zentrum Niederlausitz in Senftenberg kümmert sich künftig um die Boxberger Gemeindemitarbeiter. © dpa

Boxberg. Medizinalrat Dr. med. Helge Rudow aus Senftenberg wird künftig als Betriebsarzt die Mitarbeiter der Gemeinde Boxberg betreuen. Am Montag beschlossen die Mitglieder des Boxberger Verwaltungsausschusses, den Auftrag an das Arbeitsmedizinische Zentrum Niederlausitz in Senftenberg zu vergeben. Dort ist der Facharzt für Arbeitsmedizin beschäftigt.

Der Vertrag mit dem bisherigen Vertragspartner wurde gekündigt und neue Angebote eingeholt. Grund seien vermehrt auftretende Probleme mit der bisherigen Betreuung, sagte Arian Leffs, Hauptamtsleiter in der Gemeinde Boxberg. Er nannte als Beispiele ständig verschobene Termine, ständig wechselnde Ansprechpartner und Ärzte. Das Senftenberger Arbeistmedizische Zentrum bekommt einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Vertrag. Die Jahreskosten sinken übrigens auch um 350 Euro auf deutlich unter 4 000 Euro.

Zum Jahresbeginn wechselt Boxberg außerdem die arbeitssicherheitstechnische Betreuung. Künftig wird der Krauschwitzer Remo Hentschke vom GABOH Ingenieurbüro Ansprechpartner für die Industriegemeinde sein. Auch für diese Dienstleistung hatte die Verwaltung drei Angebote eingeholt. Preiswertester Bieter ist das Krauschwitzer Ingenieurbüro, bei dem keine Wegekosten in Rechnung gestellt werden. Dieser Vertrag wird vorerst für ein Jahr geschlossen. (SZ/cam)

