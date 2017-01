Neuer Betreiber fürs Rietschener Kino Helmut Fechner und Ingolf Schulz haben viele Jahre Filme gezeigt. Mit 75 geht einer nun wirklich in den Ruhestand.

Das Kino mit Café am ehemaligen Lausitzer Eck in Rietschen. © André Schulze

Seit dem 1. Januar betreibt der Kinoverein Rietschen das Lichtspielhaus an der Bundesstraße115. Darüber informieren die Verantwortlichen im Rietschener Anzeiger. „Nachdem Helmut Fechner anlässlich der Mitgliederversammlung 2015 erklärt hat, mit Erreichung seines 75. Geburtstages in den Ruhestand zu treten, übernimmt der Verein“, heißt es dort.

Bereits im Mai 2016 habe es zwischen der Fechner/Schulz GbR und dem Verein erste Absprachen zum Betreiberwechsel gegeben. Im Juni haben Helmut Fechner für die GbR und Simone Schmidt für den Verein eine Vereinbarung unterzeichnet, in der die Übernahme des Kinobetriebes geregelt ist. Als Termin sei der 31. Dezember 2016 festgelegt und folglich der Betreibervertrag zwischen dem Verein und der GbR fristgemäß im vergangenen September gekündigt worden.

„Zu Beginn des neuen Jahres wird der Verein mit einigen notwendigen Renovierungsarbeiten ins neue Jahr starten und will dann an die Rietschener Kinotradition anknüpfen“, heißt es in der Mitteilung. Seit mehr als zwei Jahren setzt sich der Verein für den Erhalt des kleinen Kinos ein. Auch durch Investitionen der Gemeinde und Mittel der Vattenfall-Vereinsförderung ist das Kino 2014 mit neuester Technik ausgestattet worden. Bis damals haben Helmut Fechner und Ingolf Schulz über viele Jahre hinweg Filme mit der alten analogen Technik vorgeführt. „Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung“, teilen die Verantwortlichen beim Verein mit.

Seit September 2014 gewährleisten die Filmvorführer Lothar Müller, Willfried Kuster und Steve Kostrzewa im Auftrag des Vereines mindestens fünf Kinoabende pro Woche sowie Sonderveranstaltungen. Das koste sehr viel private Freizeit und erfordere ein ausgezeichnetes technisches Verständnis im Umgang mit der Vorführtechnik. Durch Mitgliedsbeiträge und die Vattenfall-Vereinsförderung der Gemeinde Rietschen sowie Spenden und Einnahmen aus Werbung sei es dem Verein außerdem möglich gewesen, in einen neuen Vorhang zu investieren oder auch einen Teil der Kosten für die jährliche Wartung der Technik zu übernehmen.

