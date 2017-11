Neuer Betreiber für Bowlingbahn Der Vertrag ist erst einmal befristet. Der vorherige Betreiber hatte die Reißleine gezogen.

Die Bowlingbahn im Volkshaus ist seit Oktober geschlossen. Jetzt gibt es neue Pächter, die im Dezember wieder eröffnen wollen. © Jens Hoyer

Döbeln. Die Stadt bekommt einen neuen Mieter für die Bowlingbahn im Volkshaus. Der Hauptausschuss hat zugestimmt, einen Pachtvertrag mit Sofia Sourmogknidou abzuschließen. Sie ist die Ehefrau von Kostas Tsarmantidis, dem Betreiber der Gaststätte „Olympia“ an der Straße des Friedens. „Er will in der Gaststätte kürzer treten und das Geschäft den Kindern übertragen“, sagte Jürgen Aurich vor dem Hauptausschuss.

Los gehen soll es schon im Dezember. Erst einmal sei der Pachtvertrag auf 13 Monate befristet. Schon eher gibt es aber die Möglichkeit zur Kündigung. „Nach einem halben Jahr weiß man, ob das funktioniert“, so Aurich.

Der vorherige Pächter Lars Lemke hatte das Objekt seit 2008 betrieben. Es lief nicht mehr kostendeckend. „Er hat die Reißleine gezogen“, so Aurich. Zu Ende September hatte Lemke den Vertrag gekündigt und den Betrieb eingestellt. Seitdem wird die Anlage nicht mehr benutzt. Aurich hofft, dass die Bowlingbahn jetzt besser läuft. „Die Inhaber werden immer selbst vor Ort sein.“

