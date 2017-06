Neuer Betreiber für Bad-Imbiss

© Symbolfoto: dpa

In der Wasserwelt in Steinigtwolmsdorf bekommen die Besucher wieder Speisen und Getränke. Für den Bad-Imbiss wurde kurzfristig ein neuer Pächter gefunden. Ibrahim Tasar verkauft unter anderem Pommes, Nudeln und Bockwurst sowie Kaffee und Tee. Der Gastronom, der vor fast 20 Jahren aus der Türkei nach Deutschland floh, weil er als Kurde verfolgt wurde, betreibt seit dem Jahr 2014 auch den Bad-Imbiss in Wilthen. Darüber hinaus ist er Inhaber des Bistros Elbistan im Wilthener Handelszentrum Oberland.

Die Gemeinde Steinigtwolmsdorf hatte monatelang nach einem neuen Pächter für den Imbiss in ihrem Erlebnisbad gesucht. Es gab mehrere Bewerber, aber es kam zu keinem Vertragsabschluss. Zum Start der Saison wurde dann der Vertrag mit Ibrahim Tasar unterschrieben. Der vorherige Imbissbetreiber hatte nach nur einem Jahr aufgegeben.

Geöffnet ist die Wasserwelt täglich von 9 bis 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird eher geschlossen. Die Tageskarte für Erwachsene kostet vier Euro, für Kinder zwei Euro. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es in diesem Jahr erstmals eine Ermäßigung pro Kopf von 50 Cent (Erwachsene) bzw. 40 Cent (Kinder). (SZ)

