Neuer Besucherrekord in der Erlebniswelt

Jörg Funda ist seit nunmehr 15 Jahren Geschäftsführer der Erlebniswelt in Krauschwitz.

Krauschwitz. Die Erlebniswelt in Krauschwitz kann für das Jahr 2017 einen neuen Besucherrekord verbuchen. Genau 82 402 Gäste haben im vergangenen Jahr das Bad, die Sole oder die Sauna genutzt. „Der stetige Anstieg der Besucherzahlen seit dem Jahr 2009 macht uns schon stolz“, sagt Geschäftsführer Jörg Funda.

Dass der Rohner seit nunmehr 15 Jahren auf dem Chefsessel bei der Erlebniswelt sitzt, hätte er selbst am wenigsten gedacht. „Mein Vater war seinerzeit Objektleiter im Freibad, das die Krauschwitzer mit Hilfe einiger ortsansässiger Firmen in Eigenregie während der DDR-Zeit gebaut hatten“, erzählt Jörg Funda. Er habe im Freibad – an dessen Stelle nun die Erlebniswelt steht – als junger Rettungsschwimmer gearbeitet. Als das Freibad abgerissen wurde, „war das schon traurig“. Lange Zeit war Jörg Funda dann nicht im neuen Schwimmbad, bis er sich nach der Insolvenz der Vorgänger-GmbH 2001 als neuer Geschäftsführer beworben hatte.

„Damals wurde innerhalb von vier Wochen entschieden, dass ich es machen soll“, erinnert sich Funda. Als er sein neues Büro zum ersten Mal betreten hatte, hatte Jörg Funda lediglich einen Computer mit gelöschter Festplatte und einige wenige Aktenordner vorgefunden. „Die Mannschaft war damals zutiefst verunsichert“, sagt er rückblickend. „Alle waren fleißig, aber die verschiedenen Organisationsabläufe haben nicht ineinandergegriffen.“

In der Folge hatte der damals neue Geschäftsführer zunächst ein neues Kostenmanagement eingeführt. Das, so versichert Jörg Funda, habe viel Zeit und Kraft gekostet. Bis in die Jahre 2008 und 2009 hinein sei das Bad ständig von einer Schließung bedroht gewesen, „und an Investitionen war damals überhaupt nicht zu denken“. Viele kleine und große Details wurden in den folgenden Jahren umgestellt.

Mit Kursen im Bereich Aquafitness begann sich zum ersten Mal die Situation grundlegend zu verbessern. Zum Vergleich: 2002 gab es einen einzigen Kurs dieser Art, heute sind es 19. Die Nachfrage aus der Bevölkerung an solchen Kursen ließ es zu, dass stetig mehr Angebote in diesen Bereich aufgenommen wurden. „Der massive Ausbau von Kursangeboten hat uns letztlich auch Planungssicherheit gegeben“, erinnert sich der Geschäftsführer heute. Immerhin konnte so mit festen Besucherzahlen – und damit selbstverständlich auch Einnahmen – geplant werden.

Als 2009 das Saunadorf in Betrieb genommen wurde, sind die Besucherzahlen der Krauschwitzer Erlebniswelt stetig weiter gestiegen – und das ganz entgegen der Bevölkerungsentwicklung im Altkreis Weißwasser, dessen Einwohnerzahl stetig abnimmt. Damals kamen bereits im ersten Jahr nach der Sauna-Eröffnung etwa 17 000 Gäste allein in die Sauna, heute sind es sogar 24 000 Besucher pro Jahr. „Die Sauna-Landschaft bei uns ist ein wesentlicher Bestandteil für unseren heutigen Erfolg“, ist sich Jörg Funda sicher.

Bereits 2010 wurden zudem die Weichen für die Sole-Nutzung aus Bad Muskau gestellt. Als 2014 die Sole in Krauschwitz genutzt werden konnte, wuchsen allein die Besucherzahlen beim Bad und der Sole von 36 000 auf heute 58 500 – Tendenz weiter steigend. Da verwundert es nicht, dass die Erlebniswelt im Laufe der Zeit immer wieder Neues schaffen will, um das Angebot für die Besucher zu erweitern. Ende vergangenen Jahres beispielsweise wurde im Saunabereich die Kelo-Salz-Sauna in Betrieb genommen, die die Mitarbeiter in Eigenregie gebaut haben. „Die große Salzwand haben wir aus Pakistan“, erklärt der Geschäftsführer. Das Salz und die Sole aus der Parkstadt würden perfekt zusammenpassen, ist Jörg Funda überzeugt.

Auch das nächste Projekt – ein Sauna-Ruhe-Haus – ist bereits in Planung. „Wir wollen damit den Hof-Charakter des Saunadorfes weiter ausbauen“, erklärt der Geschäftsführer. Hintergrund des Projektes ist, dass die Sauna der Erlebniswelt mit täglich 67 Gästen rechnet. Dafür allerdings ist die derzeitige Liegekapazität zu gering. Ferner müssten die Saunagäste, um sich nach dem Schwitzen abzukühlen, auch an der gastronomischen Einrichtung vorbei. Beides soll mit dem neugebauten Ruhebereich im Saunadorf voneinander getrennt werden. Insgesamt etwa 120 000 Euro soll das neue Gebäude kosten. Neben Eigenmitteln der Erlebniswelt sollen noch Fördermittel beantragt werden, so Jörg Funda. Der Aufsichtsrat und der Gemeinderat Krausch-witz müssten dem Vorhaben allerdings noch zustimmen. „Mein Traum ist, dass wir vielleicht schon in diesem Jahr den ersten Spatenstich vollziehen können“, blickt Funda erwartungsfroh in die Zukunft.

Insgesamt sieht Jörg Funda auch in der avisierten Gemeinde-Ehe mit Bad Muskau durchaus Vorteile: Immerhin könnte die Erlebniswelt dann eine gute Ergänzung für das Kur-Angebot in Bad Muskau sein. Übrigens: Derzeit tüfteln die Mitarbeiter in der Erlebniswelt an einem neuen Bezahlsystem. Ziel sei es dabei, dass Badgäste ohne langes Warten zur Umkleide kommen. Natürlich, so Jörg Funda, wird aber weiterhin am Empfang ein Mitarbeiter die Gäste der Einrichtung betreuen.

